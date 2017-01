Prefeitura irá cortar cerca de 3 mil terceirizados

17:03 · 23.01.2017 / atualizado às 20:35 por Redação Diário do Nordeste

Entre as medidas anunciadas nesta segunda-feira (23) pela Prefeitura de Fortaleza para reduzir despesas, está o corte de cerca de 3 mil terceirizados. A informação foi dada pelo secretário de Governo, Samuel Dias, que afirmou também que há uma estimativa de que o corte resulte em uma economia de R$ 130 milhões por ano aos cofres do Município.

Ao todo, com cortes de gastos com pessoal e custeio da máquina pública, pretende-se economizar R$ 250 milhões por ano, segundo consta na Agenda de Gestão da Prefeitura de Fortaleza. "A realidade da situação econômica nos impõe que sejamos ainda mais austeros e zelosos com as finanças públicas", destaca o documento.

Nesse sentido, a Prefeitura de Fortaleza destaca que pretende implantar uma agenda de governo que "abrange um conjunto de medidas administrativas com objetivo de garantir a manutenção dos denefícios sociais e do alto índice de investimento público conquistados nos últimos anos". Dentre as medidas que buscam mais eficiência, conforme a Prefeitura, consta a fusão de secretarias, redução de gastos com veículos e aluguéis, assim como o corte de gratificações.

Confira as medidas projetadas pela Prefeitura:

- Redução de veículos locados, inclusive a retirada dos veículos de representação dos secretários;

- Fusão das Secretarias Municipais de Cidadania e Direitos Humanos (SCDH) e do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Setra);

- Redução dos gastos com aluguéis, diárias, passagens, apoio a eventos, telefonia, internet, energia e outros;

- Auxílio-alimentação somente para quem ganha até R$ 6 mil;

- Redução de 50% das gratificações de Trabalho Técnico Relevante (TTR);

- Redução de 50% das Comissões de Trabalho;

- Limitação de uso de Servidores Cedidos com ressarcimento;

- Extinção da reincorporação de cargos comissionados;

- Implantação do ponto eletrônico com biometria;

- Redução de cerca de 30% de contratos de serviços terceirizados;

- Suspensão da utilização de licença-prêmio por três anos.