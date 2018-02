Prefeitura de Fortaleza promove capacitações para micro e pequenos empreendedores

13:37 · 20.02.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), segue promovendo capacitações para os micro e pequenos empreendedores da Cidade. Até sexta-feira (23), o Programa de Empreendedorismo Sustentável ofertará sete oficinas e palestras, totalmente gratuitas, em vários bairros de Fortaleza.

São ofertadas qualificações nas áreas de Empreendedorismo, Gestão Empreendedora, Microempreendedor Individual, Oportunidade de Negócio, Finanças Básicas para Empreendedores, Economia Solidária e Empreendedorismo como Estratégia de Crescimento.

Os interessados devem se dirigir às Salas do Empreendedor nas Secretarias Regionais, Vapt Vupt da Messejana, Casa de Economia Solidária, CECAB Antonio Bezerra, Lavanderia Comunitária e na Unidade Móvel do Programa de Empreendedorismo Sustentável, que está atendendo no Pólo de Lazer da Sargento Hermínio. Para se inscrever, basta apresentar identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.

"As capacitações, palestras e oficinas oferecidas pela SDE têm o objetivo de auxiliar o micro e pequeno empreendedor a organizar e manter o seu negócio", enfatiza o secretário do Desenvolvimento Econômico, Mosiah Torgan.

Saiba mais

O Programa de Empreendedorismo Sustentável oferece apoio aos micro e pequenos empreendedores nos eixos de formalização de negócios, capacitação e consultoria gerencial, acesso ao microcrédito e apoio na comercialização de produtos e serviços.

