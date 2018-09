Parcela de consumidores endividados reduz para 51,3% em setembro

09:46 · 19.09.2018 / atualizado às 10:12 por Redação Diário do Nordeste

A parcela de consumidores endividados em Fortaleza reduziu na passagem de agosto para setembro. No mês passado, 53,7% do total da populaçao possuía algum tipo de débito em aberto, percentual que passou para 51,3% este mês.

Esta é a quarta retração da parcela de endividados seguida. Em 2018, o patamar mais alto observado foi registrado em março, quando o endividamento alcançou 71,7% dos consumidores.

O endividado é todo aquele que contrai alguma dívida para pagar depois, como um financiamento ou contas de cartão de crédito, mas que paga que dia. Já aqueles que estão com dívidas em atraso por mais de 90 dias são considerados inadimplentes.

Os dados são da pesquisa Perfil de Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgada esta quarta-feira (19) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

Entre os endividados, predominam as mulheres, com 64,2% deles se enquadrando na categoria, com idade entre 25 e 34 anos (70,8%), escolaridade de até o ensino médio (64,4%), com faixa de renda compreendida entre 5 e 10 salários mínimos (64,4%).