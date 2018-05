Inflação de Fortaleza sobe em abril e atinge 0,28%

09:56 · 10.05.2018 / atualizado às 10:21 por Redação Diário do Nordeste

A inflação oficial de Fortaleza, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), avançou 0,05 ponto percentual em abril ante março e chegou a 0,28%.

As informações foram divulgaas esta quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De janeiro a abril a inflação acumula variação positiva de 0,85%. Já nos últimos 12 meses o IPCA atinge 1,46% na Capital.

Dos nove grupos de despesas levados em conta pelo IBGE, somente quatro apresentaram acréscimo nas taxas de variação, com destaque para Alimentação e Bebidas, que passou de deflação de 0,52% para elevação de 0,25%.

Brasil

A inflação nacional ficou em 0,22% em abril, ante um avanço de 0,09% em março, informou o IBGE. O dado veio no piso do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. Pelo levantamento, os economistas projetavam uma alta de 0,22% até 0 34%, com mediana de 0,28%.

A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 0,92%, menor variação acumulada até abril desde a implantação do Plano Real. Em 12 meses, o IPCA acumulou avanço de 2,76%, abaixo da mediana, de 2,82%, com base num intervalo de 2,76% a 2,89%.