Hard Rock Hotel tem unidades com valores médios entre R$ 63 mil e R$ 320 mil

16:43 · 11.07.2018 / atualizado às 18:20

Com lançamento previsto para 2020, o empreendimento do Hard Rock Hotel Fortaleza, em Lagoinha, inicia as vendas já a partir deste segundo semestre de 2018. Por meio do conceito de propriedade compartilhada, no qual são vendidas frações dos imóveis, cada interessado poderá adquirir cotas, com valores médios entre R$ 63 mil a R$ 320 mil, que englobarão dias para uso e divisão dos custos de manutenção do espaço, além da possibilidade de transitar entre as demais unidades da rede ao redor do mundo.

Comum nos Estados Unidos, Caribe e Europa, a proposta de propriedade compartilhada foi originalmente idealizada para a compra de aeronaves particulares, mas rapidamente tornou-se um método prático e financeiramente viável na aquisição de imóveis de luxo.

"Como o Hard Rock Hotel Fortaleza foi desenvolvido e direcionado para esse sistema, toda a documentação, regras de condomínio, sistema hoteleiro e escrituras no cartório foram feitas sob medida e dentro da legislação. É um ativo imobiliário que pode ser revendido individualmente a qualquer momento", afirma Samuel Sicchierolli, CEO da VCI, Venture Capital Investimentos, empresa responsável pela incorporação do projeto.

Sistemas

As vendas ocorrem em dois sistemas: frações individuais, que englobam duas semanas de uso para cada proprietário; ou frações para grupos de oito a 12 pessoas, que fecham uma unidade por todo o ano, de modo com que cada uma pagará apenas o período de semanas em que usufruirá da instalação hoteleira.

Além dos serviços de hospedagem, o equipamento na praia de Lagoinha oferece um pacote completo com quatro piscinas, Spa, Roxity Kids Club, Teens Club, cinco restaurantes com padrão internacional e área para prática de esportes radicais e náuticos.

"Os donos também se beneficiam com a divisão dos custos de manutenção e impostos", explica Samuel, complementando: "A principal vantagem deste tipo de empreendimento fracionado é a flexibilização do uso e a possibilidade de trocar de destino, pois o Hard Rock Hotel faz parte de um programa em que é possível intercambiar semanas com diversas residências de luxo e em mais de 130 destinos no mundo todo".

Estrutura

A propriedade compartilhada na praia de Lagoinha tem escrituras individuais para cada proprietário, e todo o processo é auditado e aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta forma se difere do sistema comum utilizado em alguns empreendimentos, que operam com registros compartilhados, nos quais um número de investidores adquire cotas de uma empresa ou ficam coproprietários e integram a escritura em conjunto.

O empresário poderá vender suas cotas diretamente para terceiros e sem maiores limitações. A gestão e manutenção do hotel é efetuada pela própria Hard Rock EUA, que apenas cobrará dos proprietários uma taxa mensal média de R$ 200.

"As casas e os apartamentos são entregues totalmente mobiliados, decorados e equipados com eletrodomésticos, eletroeletrônicos, louças, roupas de cama, mesa e banho de alto padrão, tudo o que é necessário para uma hospedagem de luxo. Essa mesma mobília será trocada a cada cinco anos, conforme padrão da marca", comenta Sicchierolli.

O Hard Rock Hotel Fortaleza contará com 227 quartos e 174 unidades residenciais. Localizado a cerca de 90 km de Fortaleza, o empreendimento trará as experiências características dos hotéis da marca, como um Rock Spa, Lobby Bar, Grab N' Go, um Body Rock Fitness Center e uma Rock Shop. Para os amantes do Rock N' Roll, será construída uma praça inspirada no lendário Festival de Woodstock, com pontos para fotos.

O hotel também apresentará estrutura para clientes corporativos. Serão 1.322 m² de espaço destinado a reuniões. Haverá um heliponto, com o objetivo de proporcionar maior conforto e comodidade aos hóspedes.