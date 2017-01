Fortaleza recebe a 9ª edição da Mundial Art a partir desta sexta

12:52 · 18.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Fortaleza recebe mais uma edição da Mundial Art - Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração Edição Férias. Entre os dias 20 a 31 de janeiro, no Centro de Negócios do Sebrae, das 15h às 22h. O público contará com a arte e a cultura de vários países e estados brasileiros, com mais de 10 mil itens distribuídos em 56 estandes em 1.700m².

As principais novidades deste ano serão os estandes árabes, como o de tapetes persas do Iran, Egito e Nepal e o estande da Turquia, com louças e peças de vidro com fios dourados. Como em todas as edições, o visitante irá conferir ainda várias apresentações de danças árabes, com apresentações de dança do ventre todos os dias e músicas populares cearenses.

Em sua 9ª edição em Fortaleza, a feira terá móveis vindos da Europa, Egito e Índia; doces caseiros; frutas cristalizadas; castanhas; queijos, salames e vinhos do Rio Grande do Sul; e bijuterias feitas a partir de folhas, pedras, pérolas e outros elementos naturais do Brasil. As peças de artesanato que serão expostas são oriundas de países como: Alemanha, Brasil, Índia, Turquia, Egito, China, Japão, Polinésia Francesa, Peru, República Tcheca, Indonésia, Bali, Coréia, Tailândia, África do Sul. Outra novidade para esta edição serão as utilidades para o lar como porcelanas e utensílios japonês, além de produtos terapêuticos feitos com raízes e plantas da Amazônia.

Os países são representados pelos próprios artesãos das peças. Além da programação cultural e dos estandes, a Mundial Art tem espaço gastronômico. Frutas desidratadas, como a tradicional Goji Berry, importada do Tibet e originária do sul da Ásia, com propriedades benéficas para a saúde constatadas em pesquisas de diversos países por possuir alta concentração de vitamina C, antioxidantes e outros minerais, além do estande de Minas Gerais, com especiarias, temperos e decoração japonesa para casas e restaurantes. Do Brasil, estarão presentes produtos do Ceará, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

A Mundial Art é coordenada pela Associação do Bem Estar dos Artesãos Cearenses. Para quem deseja visitar a feira, a entrada custa R$ 8 inteira e R$ 4 meia-entrada para estudantes e idosos. Crianças até dez anos não pagam.

De acordo com a organizadora do evento, a Associação do Bem Estar dos Artesãos Cearenses e a coordenadora Lemácia Muniz, a previsão de público para esta edição é de 20 mil visitantes. A movimentação financeira do evento, em vendas, ficará em torno de R$ 600 mil reais, gerando mais de 150 empregos diretos e indiretos, além da locação do espaço. O investimento para a realização da feira foi de cerca de R$ 400 mil.

Serviço:

Mundial Art – Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração - Edição Férias

Local: Centro de Negócios do Sebrae - Av. Monsenhor Tabosa, 777

Data: de 20 a 31 de janeiro

Hora: 15h às 22h

Entrada: Inteira R$8,00 e R$4,00 a meia. Crianças até dez anos não pagam.

Informações: (85) 9.9645.2244