Feirão Caixa da Casa Própria será realizado no Iguatemi

O Feirão Caixa da Casa Própria em Fortaleza vai acontecer este ano no Espaço Jangada, no Iguatemi, entre os dias 25 e 27 de maio. Com o auxílio de 30 construtoras, serão disponibilizados, ao todo, 6.400 imóveis para financiamento entre novos e usados, por preços que vão de R$ 150 mil a R$ 1,5 milhão.

Famílias com renda até R$ 4 mil, terão prioridade para obter imóveis enquadrados nas faixas de financiamento do FGTS e ainda nas faixas 1,5, além da 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).De acordo com a Caixa, para requerer o crédito da casa própria é necessário somente levar ao Feirão documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência atualizados.

Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana.

No Brasil, o Feirão será realizado em 15 cidades, nas quais serão ofertados mais de 202 mil imóveis em todas as modalidades e linhas de crédito. A expectativa é que o as vendas de imóveis movimente em todo o País mais de R$ 15 bilhões.

"No ano passado, tivemos em Fortaleza algo em torno de R$ 900 milhões em negócios encaminhados e uma frequência com cerca de 15 mil pessoas. Pelo decorrer da economia do País e pela redução dos juros anunciados pela Caixa, a gente acredita que o Feirão deste ano será um pouco mais aquecido", projeta o superintendente regional da Caixa, George Gress.

Taxas menores

No último dia 16, o banco reduziu em até 1,25 p.p. as taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 10,25% a.a para 9% a.a, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% a.a para 10% a.a, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).