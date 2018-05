Exportação de veículos aumenta 19,5% em abril ante abril de 2017

13:25 · 07.05.2018 por Estadão Conteúdo

As montadoras aumentaram em 19,5% as exportações de veículos no mês passado, na comparação com abril de 2017, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (7) pela Anfavea, a entidade que representa o setor.

No total, 73,2 mil unidades - entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus - foram embarcados pela indústria de veículos, que tem na Argentina seu principal destino no exterior.

O volume representa um crescimento de 8,4% em relação ao volume exportado em março e leva para 253,4 mil veículos o total vendido a mercados internacionais entre janeiro e abril, uma alta de 7,5%.

Numa conta que inclui, além dos veículos, as exportações feitas pelas próprias montadoras de motores e autopeças, bem como os embarques das fábricas de tratores agrícolas, também associadas à Anfavea, o faturamento do setor com vendas ao exterior chegou a US$ 1,68 bilhão em abril. O montante corresponde a um aumento de 36,8% em relação ao faturamento registrado em abril de 2017. Na comparação com março, a alta foi de 6,6%.

Nos quatro primeiros meses do ano, as exportações cresceram 26,1% em faturamento, chegando a US$ 5,77 bilhões.