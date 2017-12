16:51 · 13.12.2017

Dólar teve queda de 0,37%, chegando a ser vendido por R$ 3,3159. ( Arquivo )

Depois de quatro sessões com alta, o dólar voltou a cair ante o real nesta quarta-feira (13). A resposta do mercado se deu após a reunião do PSDB, que se afirmou a favor da reforma da Previdência.

A moeda americana teve queda de 0,37%, sendo vendido por R$ 3,3159, depois de ter subido 3% nos quatro pregões anteriores.

Na mínima do dia, o dólar foi até R$ 3,2884, enquanto o dólar futuro subiu cerca de 0,30% durante a sessão desta quarta.