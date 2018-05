Dia das Mães irá movimentar R$ 257 milhões em Fortaleza

09:10 · 03.05.2018 / atualizado às 10:05 por Redação Diário do Nordeste

Sendo a segunda melhor data do ano para o comércio varejista, o Dia das Mães deve movimentar cerca de R$ 257 milhões somente em Fortaleza. É o que revela a pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia das Mães, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

O valor é 4,9% superior ao montante circulado em 2017, quando o impacto estimado foi de R$ 245 milhões. Aproximadamente 61,8% dos consumidores da Capital afirmaram que irão comprar algum produto para presentear na data, enquanto que 30,9% disse que não irá fazer compras e os 7,4% restantes ainda não sabe.

A parcela que afirmou que irá comprar algum item também revelou que a prioridade são os artigos de vestuário, sendo visados por 36,2% dos entrevistados.

Brasil

Em todo o Brasil, 74% dos brasileiros devem realizar ao menos uma compra no período. Segundo estimativas do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), aproximadamente 111,5 milhões de brasileiros devem presentar alguém neste Dia das Mães, o que deve injetar cerca de R$ 17,05 bilhões nos setores do comércio e serviços em todo o País.