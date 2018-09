Comércio da Capital fechará no dia 24 de setembro

13:38 · 14.09.2018

( Foto: JL Rosa )

O comércio da Capital não funcionará no dia 24 de setembro (segunda-feira). De acordo com o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, o fechamento dos estabelecimentos se dará por conta do dia do trabalhador comerciário.

"A determinação para o fechamento parte da existência do Acordo para o Fechamento nesta data, assegurado pela Convenção Coletiva de Trabalho 2018 dos Comerciários. Em caso de descumprimento, os patrões terão de pagar o valor de um piso salarial por trabalhador (a) prejudicado (a)", informou o Sindicato.

No site do Sindicato um informativo atenta para que os trabalhadores denunciem as empresas que descumprirem a determinação. Neste caso, a orientação é ligar para (85) 3455-7100.