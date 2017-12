Com abertura de voos para Fortaleza, KLM pretende aumentar demanda em 15%

16:24 · 24.12.2017 por Folhapress / Diário do Nordeste

A escolha de Fortaleza como um centro de conexões aéreas (hub) do grupo franco-holandês Air France - KLM deve tornar a capital cearense mais atrativa, resultando no aumento da demanda de passageiros entre 1,1 milhão e 1,2 milhão de pessoas em 2018, o que representa um acréscimo de 15%. Foi o que garantiu o presidente da KLM, Pieter Elbers, em recente passagem pelo Brasil.

Segundo o CEO da empresa, o interesse pelo Brasil vem aumentando e com a estabilidade na situação política e econômica, os investidores irão voltar. "Estamos cautelosamente otimistas. Em 2017, embarcamos 1 milhão de passageiros, de e para o Brasil. Um em cada seis passageiros nas rotas entre Brasil e Europa voa com a gente", afirma.

O presidente acrescentou também que a operação com aviões da Joon se trata de uma estratégia para gerar nova demanda. "É importante ressaltar que a experiência Joon é exatamente a mesma da Air France: programa de milhas, política tarifária, política comercial, três tipos de classe. Como o hub da AirFrance-KLM e Gol vai conectar a demanda das regiões Norte e Nordeste à Europa e vice-versa, a Gol irá aumentar em 35% a sua oferta atual de voos com partida e chegada na Capital", frisa.

Isso também representará incremento de 16% nos voos da Air France no Brasil. Além de uma ligação nova com Natal (RN), serão ampliadas as frequências de voos existentes para Recife (PE), Salvador (BA), Belém (PA) e Manaus (AM). A ideia é que o número de destinos conectados a Fortaleza cresça no futuro.

"Estamos bem ambiciosos com esse novo destino. Temos uma presença grande em todo o mundo. Estamos bem posicionados nos EUA, na China. A parceria com a Gol e sua rede de voos domésticos vão assegurar que a gente siga investindo no Brasil", conclui Elbers.