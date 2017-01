Na véspera da posse de Trump, dólar e Bolsa caem

00:00 · 20.01.2017

São Paulo. Um dia antes da posse de Donald Trump na presidência dos EUA, o real destoou das principais moedas e teve a maior valorização ante o dólar ontem (19). A moeda americana à vista, referência no mercado financeiro, fechou em queda de 0,85%, a R$ 3,1950. O dólar comercial, usado em contratos de comércio exterior, recuou 0,46%, a R$ 3,2040.

O câmbio doméstico reagiu à ampliação da atuação do Banco Central, que elevou a rolagem diária de contratos de swap cambial tradicional com vencimento em fevereiro de 12 mil (US$ 600 milhões) para 15 mil lotes (US$ 750 milhões). A operação equivale à venda futura de dólares ao mercado, e a renovação de contratos que vencem no início de fevereiro começou no dia 17.

A leitura do mercado é que, sob Trump, o ritmo de aumento dos juros americanos se intensificará por causa de um possível aumento da inflação com o aquecimento da economia.

Bovespa

O Ibovespa fechou em baixa de 0,31%, aos 63.950,86 pontos. O giro financeiro foi de R$ 6,9 bilhões. As ações da Vale caíram 2,54%, a R$ 28,69 (PNA), e 1,99%, a R$ 31,47 (ON), devolvendo parte da forte alta da véspera. As ações PN da Bradespar, acionista da Vale, cederam 3,55%, a R$ 19,81. A lista das maiores quedas do índice foi liderada por Metalúrgica Gerdau PN, com -4,52%, seguida por Gerdau PN (-4,04%). Os papéis PNA da Suzano tiveram a maior alta do Ibovespa, com +5,39%, após a companhia anunciar o reajuste do preço da celulose.

A reação do mercado a informações envolvendo o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki foi limitada e houve apenas redução temporária das perdas. No fim do dia, Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro, confirmou que o pai estava entre os mortos do acidente com o avião que caiu no mar de Paraty (RJ) no início da tarde de ontem.