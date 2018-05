Mais notícias de Negócios: Shoppings apostam em semijoias

01:00 · 10.05.2018

Ancar Ivanhoe traz a campanha "Brilho de Mãe". A cada R$100 em compras mais R$9,90, os clientes recebem uma pulseira com cristais da Swarovski e concorrem a prêmios de R$1 mil. No Ceará, a campanha ocorre no North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e North Shopping Maracanaú.

Três modelos

Audi do Brasil convoca recall de veículos

A Audi do Brasil convocou os donos dos veículos modelos A4 Sedan 2.0, A4 Avant 2.0 e A5 Sportback 2.0 a agendarem em uma concessionária da marca, a substituição dos frisos decorativos de alumínio do acabamento dos alto-falantes das portas dianteiras e traseiras. Mais informações pelo telefone 0800 777 2834.

Retração

Gol tem lucro líquido de R$ 220,8 milhões

A Gol encerrou o 1º trimestre de 2018 com lucro líquido de R$ 220,8 milhões, valor 6% menor que os R$ 234,9 milhões registrados em igual período de 2017, no critério antes da participação minoritária da Smiles. Se considerando o critério depois da participação minoritária, o lucro líquido da Gol atingiu R$ 147,5 milhões.

Pedágio eletrônico

Bradesco e Banco do Brasil lançam Veloe

A Alelo, marca de cartões de benefícios controlada por Bradesco e Banco do Brasil, lançou, ontem (9), a Veloe, empresa de pagamentos para mobilidade urbana. O serviço, que competirá com marcas como Sem Parar e Conectcar, estará disponível em rodovias, estacionamentos e shoppings centers.

Por comissão mista

Eletrobras: aprovado texto sobre venda

A Comissão Mista Especial que analisa a MP 814 aprovou, ontem, o relatório do deputado Júlio Lopes. O texto ainda precisa ser votado pelos plenários da Câmara e do Senado. O argumento de que o texto abre caminho para a venda da Eletrobras foi rejeitado por parlamentares governistas.

Em jogos do Brasil

Bancos poderão alterar horários

O Banco Central publicou na noite de ontem a Circular nº 3.897, que permite que os bancos alterem o horário de atendimento ao público em suas agências nos dias dos jogos da seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo 2018. As instituições financeiras apenas estarão obrigadas a funcionar, no mínimo, por quatro horas.

62 milhões no país

Inadimplência sobe 3,5%, diz pesquisa

O total de brasileiros com alguma conta em atraso chegou a 62,2 milhões em abril, ou 41% da população adulta do País, conforme pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O número representa uma alta de 3,54% em relação a igual mês do ano passado.

Na indústria

Fiec traça demanda por mão de obra

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) realiza nesta quinta-feira (10) o painel de especialistas do projeto Perfis Profissionais de Futuro do Ceará para o setor de Produtos de Consumo. O projeto visa identificar os perfis profissionais que deverão ser demandados pela indústria cearense até o ano de 2035.

R$ 250 milhões

Lucro da TIM tem alta de 89% no 1º trimestre

A TIM registrou lucro líquido de R$ 250 milhões no 1º trimestre deste ano, um aumento de 89,1% em relação a igual período do ano passado. A receita líquida chegou a R$ 4,139 bilhões, alta de 4,8% ante 2017.

Janeiro a março

Receita da Ambev no Brasil cai 1,8%

A Ambev registrou uma queda de 1,8% na receita líquida no Brasil no primeiro trimestre de 2018 em comparação com igual

Período do ano passado. O resultado chegou ao total de

R$ 6,180 bilhões no País.

Hidrelétricas

Compensação a municípios é alterada

Michel Temer sancionou lei que altera a distribuição da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para estados e municípios. Para estados, passou de 45% para 25%. Para municípios, saiu de 45% para 65%.

Em US$ 14,4 bilhões

Entrada de dólares no País supera saída

A entrada de dólares no País superou a saída, em abril, de acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados ontem (9). Segundo a autoridade monetária, no mês passado, o saldo positivo ficou em US$ 14,394 bilhões.