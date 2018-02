Mais notícias de Negócios: Grand Shopping com desconto de até 70%

01:00 · 22.02.2018

Para encerrar o mês de fevereiro, o Grand Shopping prepara uma liquidação com descontos de até 70%. A ação, que começa hoje (22) e se estende até o dia 25, tem como objetivo, segundo o empreendimento, alavancar as vendas nas lojas do shopping e tornar os produtos mais acessíveis ao consumidor. Nos dias de liquidação, o estacionamento será gratuito.

AIR Centre

Estado ganhará novo centro tecnológico

Por meio de um acordo entre os governos brasileiro e português, o Ceará ganhará um polo do Atlantic International Research Centre- AIR Centre. O projeto será apresentado amanhã (23), às 8h30, durante um evento na Reitoria da Uece.

Março e abril

Pagamentos do PIS têm início hoje

Começa hoje o pagamento do abono salarial PIS (Programa de Integração Social) do calendário 2017/2018, ano-base 2016, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Segundo a Caixa Econômica, os valores variam de R$ 80 a R$ 954 conforme o tempo de trabalho em 2016. Os recursos de todos beneficiários ficam disponíveis até o dia 29 de junho de 2018.