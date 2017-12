Mais notícias de Negócios: Câmara vota projeto que parcela débitos de produtores rurais

01:00 · 13.12.2017

A Câmara dos Deputados, em Brasília, concluiu nesta terça-feira (12) a votação do projeto sobre parcelamento das dívidas previdenciárias de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). O texto-base já havia sido aprovado, mas o deputados ainda precisavam analisar as propostas de alteração do projeto.

Avanço de 3,2%

Latam: demanda por voos registra alta

O Grupo Latam informou que a demanda por voos domésticos no Brasil, medida em passageiros por quilômetros transportados, cresceu 3,2% em novembro sobre o mesmo mês de 2016, segundo dados preliminares da companhia aérea. Á a oferta, medida em assentos por quilômetros disponíveis, subiu 2,1% em relação ao mesmo período.

Cenário Base

Firjan projeta PIB 3% maior em 2018

A equipe de economistas da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) projeta crescimento de 3,0% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, conforme seu cenário base, informou nesta terça-feira, 12, o economista-chefe da entidade. Cenário base é caso o governo aprove uma "meia reforma".

Diz IPEA

Inflação dos mais pobres ficou menor

O Indicador Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) de Inflação por Faixa de Renda referente a novembro, divulgado ontem, indicou 0,34% para as famílias de faixa salarial maior do que R$ 9 mil e apenas 0,07% para as famílias com renda abaixo de R$ 900.

Economia solidária

Evento da STDS orienta empreendedores

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) realiza hoje (13) seminário para orientar os empreendedores que fazem parte da rede de economia solidária, e que necessitam do suporte do Estado. O evento ocorrerá às 9h, no Hotel Amuarama, em Fortaleza.

Em fevereiro

Juros: BC sinaliza que pode fazer novo corte

A taxa básica de juros, a Selic, poderá voltar a ser reduzida em fevereiro de 2018. É o que sinalizou o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, em ata da última reunião, realizada na semana passada, quando a taxa chegou a 7% ao ano, o menor nível histórico.

Diz Abraciclo

Produção de motos no Brasil cresce 18,2%

A produção de motocicletas no Brasil atingiu 83,1 mil unidades em novembro, alta de 18,2% em relação a igual mês de 2016, afirmou nesta terça-feira (12) a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

16 e 17 de dezembro

Maraponga Mart Moda recebe Bazar do Bem

O Maraponga Mart Moda recebe, nos dias 16 e 17 de dezembro, a sétima edição do Bazar Moda do Bem. O evento reunirá lojistas de mais de 250 marcas, terá descontos de até 80% e funcionará das 8h às 18h. Parte da renda será destinada ao Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (GEEON).

Defeito em fechaduras

Mitsubishi convoca recall de três modelos

A Mitsubishi anunciou o recall dos veículos Outlander, Outlander PHEV e ASX no Brasil, fabricados entre abril de 2015 e junho de 2017, por possibilidade de defeito na fechadura das portas. Proprietários já podem levar os veículos às concessionárias da empresa pra reparo gratuito.

Acordo Comercial

Mercosul faz nova proposta à UE

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse nesta terça-feira (12), após reunião entre representantes do Mercosul e da União Europeia, que o bloco sul-americano fez "uma nova proposta" de lista de produtos para o acordo de livre comércio entre os blocos.

Em 10 anos

MRV Engenharia investirá R$ 50 bi

A MRV Engenharia, maior construtora da América Latina, investirá R$ 50 bilhões na construção de imóveis econômicos em todo o País até 2028. Outra novidade anunciada é a volta da companhia ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A MRV, que hoje possui 16 mil colaboradores, aumentará em quase 50% seu quadro de funcionários, gerando renda e emprego.

Aponta CNI

Indústria 4.0 atingirá 21,8% das empresas

A digitalização do processo produtivo industrial deve atingir 21,8% das empresas brasileiras em uma década, mostra pesquisa, divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Hoje, o percentual é de 1,6%. Os números referem-se ao nível mais elevado de conexão da produção - Geração 4 -, com "tecnologias da informação e comunicação integradas, fábricas conectadas e processos inteligentes".