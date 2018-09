Luz para Todos terá R$ 1 bilhão

01:00 · 15.09.2018

Brasília. O orçamento do programa Luz Para Todos para o ano de 2019 ficará em R$ 1,07 bilhão. O valor, publicado nessa sexta-feira (14) no Diário Oficial da União (DOU), é cerca de 8% menor do que o investido em 2018, quando o Governo Federal destinou R$ 1,16 bilhão para o programa.

O orçamento será utilizado para realizar 95.540 ligações de energia elétrica, em 17 estados. De acordo com informações concedidas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), serão beneficiados pelo programa no próximo ano 380 mil moradores que vivem sem acesso à rede elétrica no meio rural.

Norte e Nordeste

A maioria dos estados beneficiados, ainda conforme afirmou o Ministério, está localizada nas regiões Norte e Nordeste, incluindo moradores que vivem em áreas isoladas e reservas extrativistas. A Bahia, por exemplo, é o estado com o maior número de novas ligações, com 21.894 domicílios a serem atendidos no ano que vem.

Recursos

O estado nordestino também receberá o maior montante de recursos (R$ 292 milhões). Em seguida vem o estado do Pará, com investimento de R$ 207 milhões, para a realização de 19.370 ligações; e o Amazonas, com R$ 165 milhões para a efetivação de 13.316.

O orçamento do Programa Luz para Todos é publicado anualmente até o dia 15 de setembro, após consulta pública que apresenta a previsão da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), cálculo que destina recursos para o funcionamento do programa. Os dados para os demais estados não foram revelados no informe do Ministério de Minas e Energia.