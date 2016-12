Itens a partir de R$ 5 na Feira Flor

00:00 · 20.12.2016

Quem busca bons produtos com preços acessíveis para presentear nas festas de fim de ano pode conferir os itens expostos na 36ª edição da Feira Flor e Artesanato, realizada pela Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). O evento terá produtos entre R$ 5 e R$ 120, incluindo flores de vaso e de corte, plantas ornamentais, exóticas, arranjos, aromáticas, medicinais e orquídeas, além de trabalhos em crochê, bonecas de pano, arranjos, biscuit e produtos em madeira.

A Feira Flor tem entrada gratuita e será realizada entre 22 e 24 de dezembro, das 7h às 15h, no entreposto da Ceasa, em Maracanaú (Av. Mendel Steinbruch, S/N. Pajuçara - Maracanaú-CE). O evento, cuja entrada é gratuita, reunirá aproximadamente 50 expositores, entre produtores e comerciantes de flores e artesãos com o objetivo de promover os produtos cearenses e proporcionar à população a possibilidade de comprar presentes de Natal com qualidade e preços mais acessíveis.

Conforme o coordenador da Feira Flor e Artesanato da Ceasa, Odálio Girão, edição inspirada no Natal, data especial que aquece as vendas no comércio, deve movimentar o setor de flores e artesanato de Maracanaú e Região Metropolitana, pois conta com a participação de representantes do Eusébio, Pacatuba e Maciço de Baturité. Ele diz que, durante o ano, os produtores estimulam picos de produção para datas especiais, quando conseguem maiores volumes de vendas e fortalecem suas rendas.

O presidente da Ceasa, Clóvis Lima, destaca que a Feira Flor tem colaborado para o desenvolvimento econômico dos setores e proporcionado divulgação dos produtos regionais.