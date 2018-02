IPCA-15 desacelera na Capital; menor alta do País

01:00 · 24.02.2018

O tomate foi o item que apresentou a maior variação nos preços na prévia da inflação oficial de fevereiro

Após acelerar a 0,43% em janeiro ante leve alta de 0,24% em dezembro de 2017, a prévia da inflação de Fortaleza medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), voltou a perder força neste mês ao registrar leve variação de 0,13%, menor resultado para meses de fevereiro desde 2012, quando o índice havia ficado em -0,01%.

Os dados, divulgados ontem (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam ainda que Fortaleza, junto de Goiânia, detém a menor inflação do País. Apenas um dos locais pesquisados pelo Instituto, Brasília, apresentou deflação no período (-0,09%).

O IPCA-15 leva em consideração os preços coletados entre 16 de janeiro e 15 de fevereiro deste ano. Com a variação observada em fevereiro, o índice acumula, no ano, alta de 0,56% e, nos últimos 12 meses, já subiu 1,73%. Levando em conta esta última base de comparação, a variação da Região Metropolitana de Fortaleza representa a segunda menor do País, atrás apenas de Belo Horizonte (1,61%).

Entre as nove classes de despesas consideradas, três apresentaram deflação e sete tiveram variação positiva. As baixas ficaram por conta dos grupos Vestuário (-1,51%); Alimentação e Bebidas (-0,22%) e Despesas Pessoais (-0,08%). Os preços no grupo Habitação apresentaram estabilidade no período.

No sentido oposto, o grupo Educação projetou para cima a inflação de Fortaleza ao subir 4,41%. Também tomou fôlego o grupo Transportes (de -0,11% para 0,50%), Habitação (de -0,25% para 0,00%) e Artigos de Residência, com leve aceleração de 0,04% para 0,11%.

De forma isolada, o item que apresentou a maior alta de preços neste último IPCA-15 foi o tomate (34,78%), seguido pela cenoura (10,73%); artigos de maquiagem (10,38%); cebola (9,2%) e a banana-prata (8,85%).

Brasil

A prévia da inflação oficial do País ficou em 0,38% em fevereiro deste ano. O índice ficou em 0,39% em janeiro e em 0,54% em fevereiro do ano passado.

Essa foi a segunda menor taxa do IPCA-15 para meses de fevereiro desde a implantação do Plano em Real em 1994, ficando acima apenas da taxa de fevereiro de 2000 (0,34%). O IPCA-15 acumulado no ano está em 0,77%, já a taxa acumulada em 12 meses chega a 2,86%.

Entre os principais responsáveis pela alta na prévia da inflação de fevereiro estão os grupos de despesas educação e transportes. Os gastos com educação subiram 4,01%. Já os transportes ficaram 1,11% mais caros.

Os gastos com alimentação subiram apenas 0,13%. Deflações foram observadas em habitação (-0,51%) e vestuário (-0,73%).