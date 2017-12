Drogasil inaugura duas novas lojas

01:00 · 16.12.2017

Mais de 14 mil itens de higiene, beleza e medicamentos estão disponíveis nas novas unidades da rede em Fortaleza ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Avançando a expansão no País, a Drogasil inaugura duas unidades em Fortaleza. As novas lojas seguem "o padrão de atendimento, serviços e o mesmo sortimento de produtos de higiene, beleza e medicamentos presente nas outras 800 filiais da rede, instaladas em 16 Estados", conforme informou a empresa, em nota.

"Ficamos felizes de expandir nossa presença por Fortaleza. Acreditamos muito nestas novas lojas. Estamos trazendo para os moradores do Município o que há de melhor no varejo farmacêutico. Entendemos que é fundamental oferecer bom atendimento, preços competitivos, amplo estoque de medicamentos e a maior variedade de produtos de higiene e beleza para que o consumidor tenha sempre as melhores vantagens para manter sua saúde em dia", afirma Eugênio De Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores da Drogasil.

As duas novas farmácias estão localizadas nos bairros Meireles, na Avenida Desembargador Moreira, números 695 e 707; e Cocó, na Avenida Padre Antônio Tomás, números 3.404 e 3.416.

Serviços e produtos

Conforme a nota oficial, estarão disponíveis nas novas lojas "mais de 14 mil itens de higiene, beleza e medicamentos; Programa de fidelidade Drogasil e Você; Descontos e vantagens em planos de saúde, convênios e programas de laboratórios; Possibilidade de efetuar a troca de produtos comprados pela internet (www.Drogasil.Com.Br) nas lojas físicas; Farmacêutico Drogasil para orientar, auxiliar e tirar dúvidas dos clientes sobre medicamentos e sua utilização pelo telefone 3004-8007; Medicamentos Especiais para doenças graves ou raras; além de produtos de marca própria".

A Drogasil foi criada em 1935, na fusão de duas pequenas redes de farmácias: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil.