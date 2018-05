Dessalinização: Cagece confirma entrega de estudo

01:00 · 08.05.2018

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) confirmou que os dois consórcios interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a instalação de uma planta de dessalinização de água marinha para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) cumpriram o prazo de entrega do estudo de viabilidade do projeto. Os relatórios, que tinham o prazo de 150 dias para serem finalizados, foram completados na última segunda-feira (7), depois de uma extensão de três dias a partir da sexta-feira (4).

Consultados, ambos os consócios - liderados pela empresa sul-coreana GS Inima Brasil e o segundo pela espanhola Acciona Água S/A - confirmaram o cumprimento das exigências desta etapa do processo para instalação do projeto. Segundo estima o Governo do Estado, o investimento na planta será de aproximadamente de R$ 500 milhões, mas com o resultado dos estudos entregues ontem, tanto prazos quantos valores do projeto deverão ser atualizados.

Conclusão

Inicialmente, a conclusão está programada para 2020, com um tempo de operação de cerca de 23 anos. A partir de agora, o processo está marcado para que, nos próximos três anos, sejam resolvidas as etapas de PPP (Parceria Público-privada), projeto, construção, e comissionamento da obra como um todo.

"A instalação de uma planta de Dessalinização de Água Marinha para a Região Metropolitana de Fortaleza tem por objetivo incrementar a oferta de água para o sistema integrado de abastecimento e garantir segurança hídrica para os municípios atendidos pelo sistema. A planta de dessalinização vai gerar inicialmente 1m³ (1.000 litros) de água dessalinizada por segundo. O incremento vai significar aumento de 12% na oferta de água, beneficiando cerca de 720 mil pessoas", informou a Cagece, em nota oficial no último dia 7 de novembro do ano passado.

Mais informações

Procurada para comentar a análise dos estudos, a Cagece informou apenas que deverá dar mais informações sobre a planta de dessalinização nos próximos dias, esclarecendo algumas das questões sobre os prazos das próximas etapas posteriormente. Em nota, a companhia informou que deverá divulgar um boletim ainda durante esta terça-feira (8), possivelmente especificando mais detalhes das próximas etapas do projeto, mas tudo ainda é incerto sobre a divulgação.

Por meio da assessoria de comunicação, o grupo liderado pela GS Inima Brasil disse apenas que entregou os estudos no prazo, mas que não comentaria sobre mais detalhes do projeto. "Em função das regras estabelecidas na PMI, nenhum dado dos estudos poderá ser divulgado antes do julgamento a ser realizado pela Cagece", informou o consórcio por meio de nota. A Acciona Água S/A também confirmou que já entregou o estudo à Cagece e que aguardará o julgamento da companhia cearense.

Relevância

Em fevereiro deste ano, fruticultores cearenses que participaram da Fruit Logística 2018, importante evento mundial do setor, destacaram a importância da finalização do projeto de dessalinização para suprir os problemas gerados pela insuficiência hídrica do Estado, que vem passando por seguidos anos de seca e níveis baixos de abastecimento dos açudes.