Campanha Fortaleza Liquida movimenta R$ 220 milhões

01:00 · 15.09.2018

Cerca de quatro mil estabelecimentos comerciais de Fortaleza e Região Metropolitana participaram da ação, que começou ainda em agosto. Foram ofertados até 70% de desconto e houve sorteio de prêmios ao final ( Foto: José LEomar )

A campanha Fortaleza Liquida, que ofereceu descontos de até 70% no comércio de Fortaleza e Região Metropolitana, movimentou aproximadamente R$ 220 milhões durante os dez dias em que esteve vigente. Os dados oficiais foram divulgados em coletiva na última sexta-feira (14) pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza.

Foram cerca de quatro mil lojas participantes da ação, que começou dia 30 de agosto e seguiu até o último domingo (9).

O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, comemorou o resultado. "Atingimos nosso objetivo de gerar as vendas nesse período do ano em que não temos nenhuma grande data comemorativa. O montante de vendas superou nossas expectativas e os lojistas conseguiram criar capital de giro para o fim do ano, além de esvaziar os produtos parados no estoque e adquirir as novas coleções".

Além disso, Cavalcante ainda pontuou que um acordo entre os comerciantes participantes e o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, permitiu o recolhimento do ICMS parcelado em três vezes.

Premiação

Os consumidores que fizeram compras nos estabelecimentos participantes da ação durante o período da campanha participaram de um sorteio, realizado também na sexta-feira. Além deles, vendedores e lojistas também foram agraciados.

Os vencedores das TVs de 49" foram: Francisco Edson Rodrigues de Farias; Juliana Barros Mendes Adriana Macedo Mourão; Beatriz Romcy de Medeiros; e Fabio Viana de Melo. Já a moto Harley Davidson saiu para Ana Carla do Espírito Santo Nascimento. E o principal prêmio da campanha, o carro Yaris, lançamento da Toyota, ficou com Jonas Lima Ribeiro. Um lojista ganhou uma viagem para Lisboa (Portugal) e três vendedores receberam vales-prêmio no valor de R$ 1 mil cada. "O Fortaleza Liquida é um evento já consolidado. Algumas lojas tiveram crescimento de até 5%. O lojista que se preparou, se deu bem e vendeu seus produtos", concluiu.