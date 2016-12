Camilo vai ao Irã dia 13 para tratar de refinaria

00:00 · 28.12.2016 por Bruno Cabral - Repórter

A expectativa é que a refinaria prospectada seja do mesmo porte da que a Petrobras pretendia instalar no Ceará ( FOTO: LUCAS DE MENEZES )

No próximo dia 13 de janeiro, o governador Camilo Santana viajará ao Irã para tratar com uma empresa estatal daquele país asiático interessada em instalar uma refinaria de petróleo no Ceará. Na ocasião, o governador fará uma apresentação da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará).

Outra possibilidade para trazer o empreendimento ao Ceará está sendo negociada com uma empresa chinesa (Guangdong Zhenrong Energy), cujo memorando de intenção já foi assinado. "Conversei com o presidente (Michel Temer) sobre esse acordo Brasil-China e a prioridade é da refinaria do Ceará", disse Camilo. "Ele (Temer) se comprometeu e isso é uma segurança porque nós temos os interessados na China, querendo fazer o investimento. Mas lá, tudo depende do governo, então vamos insistir", completou o governador. A expectativa é que a refinaria seja do mesmo porte da que a Petrobras pretendia instalar no Ceará.

Sobre a possibilidade de investimentos do Irã, o secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado, Antonio Balhmann, diz que a retirada de sanções comerciais que pesavam sobre o Irã possibilitou que o país se tornasse, "de uma hora para outra", um grande investidor mundial nas áreas de refino e petroquímica. De acordo com Balhmann, uma das condições para o investimento da National Iranian Oil Company no Ceará seria a compra do petróleo do próprio Irã.

Mínimo dos servidores

Aprovado pelo Congresso Nacional neste mês, na votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), o salário mínimo para 2017 será de R$ 945,80, valor 7,5% maior do que o deste ano (R$ 880,00).

No Ceará, entretanto, ainda não foi anunciado o valor mínimo a ser praticado para o funcionalismo estadual. De acordo com o titular da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Hugo Figueiredo, o montante ainda não foi definido e até janeiro a proposta do governo deverá ser enviada para a Assembleia Legislativa.

No País, o valor da remuneração mínima é calculado pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulada em 2016 (estimada em 7,5%), mais a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) apurada pelo IBGE em 2015 (-3,8%). Assim, não haverá aumento real, uma vez que não houve crescimento real do PIB, e a correção deverá cobrir apenas a inflação.

Metrofor e hub

Com relação às obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), paradas há cerca de dois anos, o governador disse que a continuidade da empreitada depende do aval por parte do Governo Federal, já que parte é financiada pelo BNDES e pela União. "A gente está tentando abrir uma PPP (Parceria Público-Privada)", disse. No campo da mobilidade urbana, o chefe do Executivo disse que a prioridade é a conclusão do VLT. "Quero ver se eu termino, até o ano que vem, todo o trecho do VLT, garantindo mais um trecho de mobilidade para Fortaleza".

Sobre o hub (centro de conexões) da Latam, que teve sua definição adiada pela empresa aérea, a expectativa é para a licitação do aeroporto, que deve ocorrer em março. "A partir daí as chances são maiores para o Ceará trazer esse hub, que equivale a uma refinaria no Estado".