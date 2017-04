Ajuste fiscal não será afetado, diz Meirelles

00:00 · 07.04.2017

Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo avançou ontem(6) na construção de um consenso para a aprovação da proposta de reforma da Previdência. Em nota oficial, o ministro disse que a reforma garante recebimento de benefícios no futuro e que as mudanças propostas hoje preservam o ajuste fiscal. "A reforma da Previdência é necessária para garantir que todos os aposentados receberão seus benefícios no futuro. É uma necessidade, não é questão de posição política", disse.

Meirelles participou ontem da reunião com o presidente Michel Temer, na qual foram definidos cinco pontos de flexibilização do texto original enviado ao Congresso para conseguir o apoio da proposta.



Segundo o ministro, o governo propôs ao Congresso uma reforma capaz de enfrentar os gargalos e as injustiças do atual sistema. "O Congresso tem a palavra final quando vota uma proposta de emenda constitucional. A democracia pressupõe diálogo, troca de ideias para chegar a um consenso", ressaltou. Meirelles enfatizou que as mudanças mantêm os principais objetivos da proposta enviada ao Congresso, pois preservam o ajuste fiscal e beneficiam os mais pobres.