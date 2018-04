Air France-KLM vai ligar Fortaleza a 314 destinos em 116 países

01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 08:50

A partir de Amsterdã e Paris, o Grupo Air France-KLM deve conectar Fortaleza a 314 destinos em 116 países com o hub que começa a operar a partir de 3 de maio, conforme a empresa informou ao Diário do Nordeste, após o diretor do grupo para a América do Sul, Seth van Straten, falar, em entrevista, que os esforços devem ser para promover o Norte/Nordeste brasileiros na Europa e na Ásia.

"O objetivo agora vai ser de fomentar, promover os destinos do Norte/Nordeste, especialmente do Nordeste na Europa e também na Ásia. Quando começarmos os voos, para ir de Beijing (China) até Fortaleza, seremos a melhor opção, em termos de tempo e de qualidade de produtos e serviços. Já temos promoções constantes em todas as cabines e estamos comunicando sobre o Nordeste em países europeus", disse o diretor.

Em resposta à reportagem, o Grupo reforçou o posicionamento a partir das ações do hub: "os únicos destinos diretamente de Fortaleza são Paris e Amsterdã. O Grupo Air France-KLM sempre opera de e para os seus hubs nas duas cidades. Não há voo direto de Pequim para Fortaleza. Tudo sempre será conectado em Paris e Amsterdã, e Pequim é somente um exemplo de um dos 314 destinos em 116 países que operamos pelo mundo".

Divulgação

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Wouter Vermeulen, então diretor comercial da Air France/KLM para Brasil e Cone Sul, afirmou em outubro do ano passado que quer fomentar Fortaleza na Europa, Ásia e Oriente Médio.

"Vamos organizar promoções, comunicar sobre as regiões nos países em que operamos. Quando começarmos os voos, para ir de Seul (Coreia do Sul) até Fortaleza, por exemplo, seremos a melhor opção. Fora que os clientes poderão fazer paradas grátis em Amsterdam ou Paris, podendo conhecer até 3 cidades pelo preço de uma", declarou.