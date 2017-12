Air France-KLM investe para atrair passageiro da Capital

01:00 · 15.12.2017

A Air France-KLM já iniciou a divulgação dos novos voos de/para Fortaleza-Paris e Amsterdã. O grupo franco-holandês disponibiliza em grandes vias da Capital cearense outdoors fazendo alusão às novas frequências que serão iniciadas em maio de 2018. As peças foram encontradas pela reportagem do Diário do Nordeste nas avenidas Washington Soares e Engenheiro Santana Júnior.

De acordo com a companhia, são quatro outdoors, sendo dois da Air France e outros dois da KLM. O grupo ainda informou que a divulgação teve início no começo do mês e deve se estender até o fim de dezembro.

As peças, de acordo com a empresa, foram feitas exclusivamente para Fortaleza e marca pontualmente a divulgação dos destinos nas vias públicas.

Ainda segundo o grupo franco-holandês, a pretensão é incluir outras mídias na divulgação a partir de 2018, como TVs, rádios e jornais impressos. A companhia também possui banners em que divulga a cidade em diversos sites, além de incluir Fortaleza como destinos nos sites de vendas do grupo.

Eventos

A divulgação das novas operações, inclusive, está ocorrendo em outras praças, a exemplo de Salvador e Brasília, que receberam nas últimas semanas eventos de lançamento do hub da Air France-KLM e Gol.

Conforme informou o grupo, o objetivo das solenidades é apresentar aos mercados locais o centro de conexões das companhias no Nordeste, além de oficializar as novas operações em Fortaleza. A Capital baiana, inclusive, é uma das cidades que serão atendidas pelos voos de conexão da Gol Linhas Aéreas para Paris e Amsterdã. Além de Salvador, Recife, Natal, Belém e Manaus também farão parte do incremento de operações da Gol para abastecer as conexões internacionais.

Vendas

O volume de vendas de passagens aéreas da Air France-KLM com chegada ou destino à Fortaleza já estão em pé de igualdade com as de São Paulo para a alta temporada europeia (maio a agosto de 2018) em termos de taxa de ocupação, segundo informou o diretor geral do grupo para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol.

Mais de um mês depois do início das vendas das passagens de Fortaleza à Paris e à Amsterdã pelo grupo, o diretor afirma que as vendas no Brasil começaram com força, tendo sido impulsionadas também pelas vendas na Europa. "É mais ou menos o mesmo resultado (de Fortaleza e São Paulo), é superpositivo dentro dessa fase de início de vendas de um novo voo", disse Pouchol.

Frequências

Os voos para Paris, operados pela Joon - nova marca da Air Frabce - têm estreia no dia 4 de maio e serão duas vezes na semana, às sextas e domingos, com as aeronaves Airbus A340-300, com capacidade para 278 passageiros, nas classes Economy, Premium Economy e Business Class.

Já os voos para Amsterdã terão início no dia 3 de maio, sendo três vezes na semana, nos dias de segunda, quinta e sábado, com os equipamentos A330-200, com capacidade para 268 passageiros.