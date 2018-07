88% abrem mão de gastos para aposentar

01:00 · 13.07.2018

São Paulo. Para manter o padrão de vida durante a aposentadoria, é necessário abrir mão de gastos supérfluos ou abrir mão de algum sonho de consumo. É o que revela pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O levantamento aponta que 88% dos entrevistados que se preparam ativamente para a aposentadoria afirmam fazer adaptações no orçamento para garantir reserva suficiente.

As principais medidas adotadas incluem redução de saídas a bares e restaurantes (49%), compra de itens supérfluos em supermercados (46%) e gastos com viagens (40%). Um dado em destaque é que 21% reduzem gastos com plano de saúde, sobretudo nas classes C,D e E (24%).

A pesquisa também aponta que 13%, por sua vez, esperam enfrentar algum tipo de aperto financeiro nesta fase - principalmente na faixa dos 55 anos (22%). Nove em cada dez mostram-se dispostos a aumentar o tamanho da sua atual poupança, sendo que 67% destacam não ter condições de guardar um montante maior nessa fase. Apenas 22% dizem que conseguem separar no momento uma parte maior do orçamento para o futuro. Já 12% dizem não planejar o aumento das reservas - seja por faltar recursos financeiros (9%) ou não ser prioridade (2%).

Comportamento

"Os que vêm se planejando para a aposentadoria não querem perder o estilo de vida conquistado durante o período produtivo. A maioria espera manter os hábitos de consumo e até realizar coisas que antes eram quase impossíveis por falta de tempo. Para isso, procuram ter uma disciplina financeira que permita continuar com o mesmo poder de compra lá na frente. Além, é claro, de aproveitar o tempo livre com atividades de lazer e, até mesmo, viagens para conhecer lugares novos", comentou a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.