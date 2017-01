17,5 mil cearenses estão na malha fina

00:00 · 10.01.2017

O lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física já está disponível para consulta a 3.754 contribuintes do Ceará

O último levantamento da Receita Federal, de dezembro passado, apontou que aproximadamente 2,8% dos 625 mil contribuintes cearenses estavam na malha fina, o que equivale a 17,5 mil pessoas. Em comparação a igual período de 2015, quando cerca de 12,6 mil cearenses estavam na malha fina, houve crescimento no número absoluto.

O lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física já está disponível para consulta a 3.754 contribuintes do Ceará, desde segunda-feira (9). Ele contempla restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016.

O crédito bancário será realizado no dia 16 deste mês, totalizando R$ 7,535 milhões destinados aos beneficiários do Estado. Do total de restituições 2.750 são referentes ao ano de 2016, enquanto que 1.004 são do período de 2010 a 2015.

No País, 177.539 contribuintes devem receber R$ 370 milhões. Desse total, R$ 6,768 milhões serão destinados a contribuintes idosos (21.130) e com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (2.232).

A correção pela taxa Selic do valor a ser restituído varia de 9,92% (para restituições referentes a 2016) e 91,49% (de 2008).

Consulta

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, pelo serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).