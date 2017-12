10 municípios responderam por 70% do PIB do CE em 2015

01:00 · 15.12.2017

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará em 2015 chegou a mais de R$ 130 bilhões, informou, ontem (14), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente dez dos 184 municípios do Estado considerados no estudo correspondem por quase 70% do PIB estadual, um montante superior a R$ 87 bilhões. Fortaleza foi a cidade com a maior concentração de riqueza: R$ 57 bilhões, R$1 bilhão a mais que em 2014. O PIB de Fortaleza foi o 9º maior entre as capitais do País, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Manaus e Salvador.

O montante verificado na Capital cearense é também sete vezes maior que o de Maracanaú (R$ 7,8 bilhões), localidade com a segunda maior acumulação de bens. A cidade da Região Metropolitana continua se destacando por possuir o polo industrial do Estado, em especial as indústrias de transformação, as quais compõem a atividade com maior valor adicionado bruto. Em Fortaleza, os destaques são os setores de serviços, comércio e reparação de veículos.

> Riquezas do País estão concentradas em 7 cidades

Na sequência, aparecem as cidades de Caucaia (R$ 5,6 bilhões), Sobral (R$ 4 bilhões), Juazeiro do Norte (R$ 3,9 bilhões), Eusébio (R$ 2,7 bilhões), São Gonçalo do Amarante (R$ 1,8 bilhão), Aquiraz (R$ 1,8 milhões), Crato (R$ 1,4 bilhão) e Iguatu (R$ 1,3 bilhão). Dessa forma, seis dos dez municípios em questão estão localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), incluindo a Capital cearense.

Menores resultados

A cidade com o menor PIB em 2015 foi Granjeiro, registrando R$ 30,2 milhões, correspondente a menos de 0,01% da riqueza do Ceará naquele ano. Granjeiro ainda possui a maior parte dos recursos aglutinada na administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.

Completando o ranking das cinco menores riquezas geradas no ano de 2015 no Estado do Ceará, estão os municípios de Baixio (R$ 39,8 milhões), Pacujá (R$ 40 milhões), Senador Sá (R$ 40,6 milhões) e Umari (R$ 42,8 milhões).

Mesmo somando a receita produzida pelos municípios citados, o resultado é equivalente a apenas 0,08% do Produto Interno Bruto do Estado verificado no ano de 2015.

Per Capita

Embora seja responsável pela maior parte do PIB do Estado, no que diz respeito ao PIB per capita (a riqueza de um município dividido pelo número de habitantes) Fortaleza não ocupa a primeira posição. O município de Eusébio sai na frente nessa base de comparação, com R$ 53,2 mil por morador.

Logo atrás, o estudo indica São Gonçalo do Amarante (R$ 53,2 mil), Maracanaú (R$ 35,6 mil) e Aquiraz (R$ 23,5 mil). O município de Fortaleza aparece somente em quinto lugar, registrando R$ 22 mil por morador da Capital cearense.

No sentido oposto, Pires Ferreira possui o menor PIB per capita do Ceará, com R$ 4,1 mil por pessoa. Catarina (R$ 4,8 mil por habitante), Caridade (R$ 5,1 mil por habitante), Alcântaras (R$ 5,2 mil por habitante) e Choró (R$ 5,3 mil por habitante) completam o ranking dos cinco menores valores.