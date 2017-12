Riquezas do País estão concentradas em 7 cidades

01:00 · 15.12.2017

Rio. Em 2015, apenas sete dos 5.570 municípios do País respondiam por aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB): São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Palmas foi a capital com o menor PIB. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números indicam que, em 2015, esses sete municípios concentravam cerca de 14,3% da população brasileira, estimada na época em pouco mais de 204 milhões de pessoas.

A pesquisa do IBGE mostra desigualdades regionais, tanto do ponto de vista da concentração das riquezas quanto da distribuição entre a população. Indica, por exemplo, que em 2015, os dez municípios com os maiores PIB per capita somaram 1,3% de todo o produto brasileiro e apenas 0,1% da população do País. O maior PIB per capita de 2015, que na média do País chegou a R$ 29,323 mil, foi o do município Presidente Kennedy, no Espírito Santo, com R$ 513,134 mil. Na outra ponta, Novo Triunfo, na Bahia, aparece como o município de menor renda per capita entre todos os 5.570 municípios da Federação: R$ 3 369,79.

Segundo o levantamento do IBGE, quando agregados, os 64 municípios de maior PIB concentram aproximadamente a metade do PIB nacional e 33,3% da população. Em contrapartida, os 1.353 municípios que em 2015 pertenciam à última faixa de influência sobre as riquezas do País, responderam por aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto e concentraram apenas 3,2% da população.