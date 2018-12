Villa Mix reúne em Fortaleza os principais nomes do atual sertanejo neste sábado (8)

O gênero sertanejo cresce a cada ano, seja por meio de solistas ou duplas. Em Fortaleza, a sétima edição do Festival Villa Mix promete reunir nomes de destaque do estilo. No dia 8 de dezembro, no estacionamento da Arena Castelão, as duplas Cleber e Cauan, Mateus e Kauan e Jorge e Matheus animarão o público com repertório carregado de romance. "Propaganda", "Ao Vivo e a Cores" e "Quase", sucessos nos serviços de streamings musicais e na internet, prometem embalar o público.

Veteranos no festival, a dupla Jorge e Mateus sobe ao palco do Villa Mix desde 2011, quando, na estreia em Goiânia, o evento ainda era focado exclusivamente no sertanejo. Na sequência, o Festival passou agregar outros ritmos e ganhou notoriedade nacional viajando pelo País. A dupla já tocou nas sete edições do Festival Villa Mix Fortaleza e guarda com carinho a imagem dos fãs cearenses. "O público é especial. Foram inúmeros shows que a galera nos acolheu de forma incrível nessas várias edições do Villa Mix", conta Mateus.

O cantor Jorge reforça a boa relação com o Ceará falando sobre a virada do ano na Capital. "Temos um público fiel que nos abraça com muito carinho. Vamos ter o prazer esse ano de encerrar 2018 tocando no Réveillon do Colosso. A gente fica muito feliz em começar o ano nessa cidade que amamos de coração", revela o cantor. De acordo com a dupla, para o Festival Villa Mix 2018, o repertório do show será mais compacto. Faixas como "Logo Eu", "Os Anjos Cantam" e "Sosseguei", entretanto, fazem parte do setlist dos sertanejos.

Encontros

Quem também comemora retorno ao Ceará é a dupla Cleber e Cauan. Do interior de Goiás, os sertanejos voltam em mais uma edição do Festival Villa Mix em Fortaleza. "Eu não perco tempo. Sempre que tem show aqui peço pra ficar uns dias a mais porque as praias daqui são lindas. Já estivemos em Jericoacoara em uma das vezes que viemos fazer show pra cá. La é o paraíso", diz Cauan.

Cleber destaca que o melhor do Festival é poder cantar com nomes importantes do cenário musical. "O que podemos falar é que participar de um Festival onde nossos ídolos como Jorge e Mateus e Wesley Safadão estão no palco é muito gratificante. Nesses eventos temos a oportunidade de encontrá-los no backstage e estar trocando experiências ali mesmo nos camarins". Nos bastidores do Villa Mix, Cauan conta que gosta de pedir alimentação simples. "Somos do interior de Goiás, o mais simples possível é o que nos agrada. Mas tinha uma época que eu pedia seis ovos cozidos na hora. Mas agora nem peço mais", explica.

A dupla Matheus e Kauan, que se apresenta com os hits "Intensamente Hoje" e "Decide Aí", revela se sentir em casa no Villa Mix Fortaleza e elogia a empolgação do público local. " É sempre um prazer cantar aqui, pois a galera canta todas as músicas junto com a gente. Ficamos muito felizes com essa troca", diz Kauan.

O evento ainda conta com grandes nomes do forró, como o cantor Wesley Safadão, que traz em seu repertório os sucessos do EP "WS Mais Uma Vez"; Xand Avião, marcando presença pela segunda vez no Villa Mix; e o cantor Wallas Arrais, que traz o recém-lançado DVD Wallas de Boa. O Festival ainda conta com o agito da música eletrônica, com Alok, um dos mais consagrados DJs do Brasil.

Serviço

Villa Mix Fortaleza 2018. Dia 8 de dezembro, na Arena Castelão (Av. Alberto Craveiro, 2901, Castelão). Pontos de venda: DLT (Grande Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e North Shopping Jóquei), Social Tickets (RioMar Fortaleza) e pelo site ticmix