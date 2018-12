Único no País, Festival Internacional de Máscaras do Cariri começa nesta terça (4)

Elemento habitual das artes cênicas e do universo brincante, a máscara ganha um sentido maior além do prático. A segunda edição do Festival Internacional de Máscaras do Cariri (FIMC) terá sua abertura oficial nesta terça (4), às 20h30, no Largo da RFFSA, no Crato (CE). Na ocasião, haverá a exibição do espetáculo "Reprise", do grupo paulista La Mínima.

Antes, às 16h, um desfile de máscaras na Praça São Vicente marca uma prévia da abertura. O FIMC acontece até o próximo sábado (8). A programação leva espetáculos, exposições, oficinas, colóquios, desfiles de máscaras e outros encontros para o Largo da RFFSA, Comunidade do Gesso, Praça São Vicente, unidade do Sesc, Centro de Artes da URCA, dentre outros espaços no Crato (CE); além do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Juazeiro do Norte (CE). O acesso é gratuito.

Segundo Dane de Jade, diretora geral do FIMC, o projeto possibilita uma "vivência" para a troca de experiências entre os participantes, para além da realização dos espetáculos. Três curadores escolheram a programação do festival de 2018: além da produtora, o ator e palhaço João Miguel, e a atriz e professora Bya Braga.

Dane situa que a máscara está inserida em diferentes culturas, e evoca uma simbologia conectada aos rituais, às festas, artes e cultura de modo geral. A diretora conta sobre a inspiração de grupos como a Companhia dos Bondrés (RJ): depois da primeira edição, o grupo passou a realizar uma batalha de improvisação de máscaras no Rio de Janeiro.

"Para entender melhor a atualidade das pesquisas e usos em torno da máscara, o festival reuniu muitas ações que ainda hoje reverberam Brasil afora e que continuarão realimentando novas edições do FIMC", vislumbra a diretora Dane de Jade.

Único evento do perfil no Brasil, o FIMC mantém uma parceria com o Festival Internacional de Máscaras de Quebec (Canadá). Este também é exclusivo, no contexto da América do Norte. A diretora acompanhou a programação canadense em 2015 e, de lá, saiu com a motivação para levar a mesma proposta à região do Cariri.

"O Cariri cearense é um território fértil dessa linguagem, o que já apontava a amplitude que deveria ter o festival, no sentido de promover experiências que contemplassem um profundo intercâmbio entre pesquisadores, artistas e grupos", identifica Dane. Para celebrar a parceria entre os dois países, o II FIMC exibirá o espetáculo "Habite-me" - na próxima sexta, 7, às 19h, no Sesc Crato.

Investigação

Indagada se a cultura das máscaras ainda carece de pesquisas no Brasil, a diretora Dane de Jade pontua a importância do FIMC nesse sentido. Sobre a experiência da primeira edição, ela conta como descobriu uma série de espetáculos, pesquisadores, artistas e acadêmicos mergulhados nesse universo.

A realizadora confia na continuidade do festival, e destaca a potência do evento para se tornar "uma referência à apreciação de grupos e artistas que trabalham com máscaras em todas as suas modalidades, pois as ações vão desde teatro e música a atividades de intercâmbio, audiovisual e ações de formação", complementa.

Serviço

II Festival Internacional de Máscaras do Cariri (FIMC)

De 4 a 8 de dezembro, espetáculos, desfiles de máscaras, exposições e ações de formação em diversos espaços públicos e privados no Crato (CE); e no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua São Pedro, 337, Centro), em Juazeiro do Norte (CE). Acesso gratuito. Contato: fimc.com.br

Programação de abertura

Terça (4)

10h, no Centro de Artes da Urca (Crato)

Abertura da oficina “A Menor Máscara do Mundo”, com João Miguel, Nanêgo Lira e Angelo Santiago

16h, na Praça São Vicente (Crato)

Desfile de Máscaras com diversos grupos do Crato, Juazeiro do Norte, Potengi, Assaré, Santana do Cariri e Quixadá (CE)

19h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Juazeiro do Norte)

Exibição do espetáculo “Boi - Guido Campos”, do Sertão Teatro Infinito (GO)

20h30, no Largo da RFFSA (Crato)

Abertura oficial com apresentação do Espetáculo “Reprise”, do La Mínima (SP)

22h, na ONG Beatos (Crato)

Intercâmbio FIMC, do grupo Todxs

Abertura das exposições “Máscaras Tradicionais de Juazeiro do Norte” (Galeria RFFSA, Crato), “Máscaras de Papel Machê e Papietagem” (Centro de Artes da URCA, Crato) e “Projeto Desmascaramento: Varandas do Olhar” (Vila da Música, Crato).