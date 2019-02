Solteira, Vitória Strada conta que pretende dedicar mais tempo para si com fim de "Espelho da Vida"

Sabe aquele amigo que chega para o encontro com o brilho no olho, sorriso rasgado e atropelando os temas da conversa porque tem muito o que falar? Genuinamente espontânea, foi assim que a atriz Vitória Strada recebeu o Verso, no Rio de Janeiro, para uma coletiva de imprensa.

Na novela das 18h da Rede Globo, Vitória é Cris, atriz de cinema que grava um filme sobre Júlia, uma moça que viveu no começo do século passado. No decorrer da trama de Espelho da Vida, Cris percebeu que é a reencarnação de Júlia e tem o poder de voltar à outra vida quando está diante de um espelho. A protagonista passou a ter um foco quase obsessivo na viagem entre os dois tempos.

A busca incessante se explica, defende Vitória. "As justificativas da Cris pra ter encarado tudo isso são muito claras. Ela deixou muito evidente que quando teve medo no início, tentou fugir. Só que as coisas foram acontecendo de forma tão intensa que ela não teve como negar isso. Me colocando no lugar dessa menina, se fosse possível realmente ultrapassar o espelho e voltar ao passado, acho que teria essa curiosidade também. É muito mais do que descobrir a própria história", pondera.

Com menos de dois anos de televisão, Vitória encena a segunda protagonista, onde enfrenta a difícil missão de dar voz para três personagens: Cris, Júlia e Cris interpretando Júlia.

"Tá sendo um grande desafio. É muito complexo contar essa história de vários ângulos diferentes. Uma visão da Cris, uma visão da Cris fazendo a Júlia... É uma confusão deliciosa. São as várias versões da mesma menina. Ela vivendo várias coisas diferentes, em vidas diferentes, em um processo de evolução que ela tá", conta a global, que diz não ter preferência por nenhuma das personagens, pois elas se complementam.

O papel tem exigido bastante entrega, detalha Vitória. "Tive realmente que me dividir nesse ano e ano passado e confesso que às vezes fico meio perdida. A Vitória fica perdida, na verdade. Me acho mais nos meus personagens atualmente. Deixei um pouco da Vitória de lado para dar conta dessas personalidades".

Regressões para vidas passadas é um dos motes de "Espelho da Vida" FOTO: DIVULGAÇÃO

Entre dois amores

O encontro entre Cris e Daniel (Rafael Cardoso), reencarnação de Danilo, amor de Júlia, acontecerá nos próximos capítulos. Com ar de mistério, a estrela do folhetim das 18h levanta a possibilidade da relação não vingar nos tempos atuais.

"Não sei dizer como vai ser o sentimento dela quando encontrar o Daniel. Fico pensando nisso: 'Será que ela vai encontrar ele e os dois vão sentir a mesma coisa que eles sentiram?' Porque apesar de terem vivido uma vida passada, a história deles em 2018/2019, é outra. São criações diferentes", se questiona.

Assim, ela deixa totalmente em aberto a disputa pelo coração de Cris entre Daniel e Alain (João Vicente de Castro) e garante não ter um par romântico preferido. "Não tenho uma torcida com quem eu quero que ela acabe. Inclusive vejo muitos grupos torcendo pro Alain, pro Danilo e, agora, pro Daniel. E vivo isso tão intensamente, de várias maneiras. Eu entendo que o Alain é um cara que tá evoluindo muito, errando e tentando acertar; a Cris acho que tem esse pensamento sobre ele também, um olhar de compaixão. De ver que ele é um cara que quer fazer o certo, mesmo que por caminhos tortos".

Amadurecimento

Nos bastidores da novela, a harmonia impera entre o elenco, diz a protagonista. "A Irene (Ravache) é minha melhor amiga aqui. Ela é um grande presente que ganhei esse ano. Julia Lemmertz é minha família, chamo ela de mãe, quando eu falo do Angelo Antônio é meu pai", enaltece e já lamenta o fim da trama, que deve acontecer em março. "É sempre um momento muito dolorido quando chega no final porque a gente realmente forma uma família".

Questionada sobre o que aprendeu desde que estreou na TV, na novela "Tempo de Amar" (2017), a gaúcha revela que agora dá mais vazão ao lado emocional.

"Tenho evoluído muito, mas de uma maneira diferente. Sempre fui muito racional, de esquematizar, pôr em prática e, às vezes até deixar um pouco de lado meu coração pra me dedicar ao meu trabalho. Só que eu me deparei com um trabalho que me faz agir com meu coração. Então é muito mais do que colocar em números, em listas o que eu tô aprendendo, o que preciso racionalizar. Tô aprendendo a sentir mais e tá sendo um momento de expansão muito lindo para mim".

Vitória afirma que não parou para refletir se estaria preparada para assumir os papéis nos dois folhetins das 18h, assim como outros desafios. A atitude tem gerado retornos positivos. "Acho que desde de 'Tempo de Amar' até agora é assim e me faltam palavras mesmo. Foi um momento como se tivesse estourado uns fogos e eu tivesse lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Não sei explicar direito, só sei que tenho aprendido muito e com momentos bons, difíceis, tensos, porque eu me cobro muito".

"É muito complexo contar essa história de vários ângulos diferentes", diz Vitória sobre a novela das 18h FOTO: GLOBO/ ESTEVAM AVELLAR

Tempo para si

Em uma autoanálise, a atriz diz que tem dedicado pouco tempo para a vida pessoal devido à correria das gravações. "Trabalho diariamente, quando chega domingo, procuro dormir um pouco mais. Quando acordo já tô pensando o que vou fazer para ter meu tempo de estudar".

A rotina atribulada é um dos motivos para que Vitória esteja solteira, e ela avisa que o sinal vermelho já acendeu para voltar o cuidado para si. "Meu trabalho é muito minha paixão. Eu nunca quis procurar assim 'Agora eu quero um namorado. Vou namorar'. Quando você quer encontrar alguém, dificulta mais ainda a relação. Mas acho que quando encontrar vai ser muito bom. Nessa reta final, tô entendendo que preciso relaxar, que é importante. Cara, Irene Ravache tá dizendo pra uma menina de 22 anos que eu preciso sair, preciso aproveitar. O negócio tá bem sério", gargalha e completa ao sugerir o próprio final feliz. "Quando encontrar alguém que eu queira viver junto com essa pessoa, que seja lindo também".