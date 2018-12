Vila Azul do Mar recebe shows da cantora Júlia Dantas e Transacionais

A Vila Azul do Mar, centro de convivência do Beach Park, oferece uma ampla programação cultural de Natal. Em clima especial, a agenda deste sábado (08), conta com os shows da Christmas Jazz Street Band e da cantora Júlia Dantas, ex-participante do The Voice Brasil, que sobe ao palco da Vila com o projeto social Acordart.

A cantora e compositora cearense acaba de lançar o single “Eu Queria ter Alguém” nas plataformas digitais. Para encerrar a noite, a banda Os Transacionais se apresenta, trazendo repertório de “música retrô brasileira” para o complexo turístico. A programação é gratuita e tem início a partir das 17h.

"O evento anima as crianças do Acordart. As apresentações são a conclusão do treinamento mensal. Os pais participam e o público de fora conhece o nosso trabalho", explica Júlia. A cantora divide agenda entre shows e o trabalho de gestão de quartel da Polícia Militar.

Dona de uma voz cativante, a cearense acaba de lançar “Eu queria ter alguém”, a primeira composição autoral nas plataformas de streaming. A canção, que foi escrita por Júlia ainda na adolescência, é uma balada romântica. Ela já havia apresentado a composição no show “Recomeçar”, em setembro de 2018. Além de “Eu queria ter alguém”, Júlia também lançou recentemente a canção “Pétala Perfeita”, em parceria com o também cearense Dudu Santos e Paulinho. O single está disponível no Spotify e no Deezer.