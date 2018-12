TV Verdes Mares concorre ao 5° Prêmio Globo de Programação; confira categorias

Pelo quinto ano consecutivo, a TV Verdes Mares concorre ao Prêmio Globo de Programação, iniciativa que visa reconhecer os destaques na área. O diretor de programação, Fábio Ambrósio, representará a emissora na cerimônia que acontecerá nesta sexta-feira (14), no Rio de Janeiro.

A emissora está concorrendo em 6 categorias da premiação. A chamada Show dos Famosos transformação João Netto disputa o prêmio de "Melhor Chamada de Programação Regional", já o VT Torcida TVM compete na categoria "Chamada de Ação Regional".

A TV Verdes Mares também concorre com o São João de Fortaleza 2018 na categoria "Case de Ativação Comunitária" que premia o melhor evento desenvolvido para aproximação com o público local.

O programa Se Liga VM disputa como "Programa Regional de Linha" e o Especial Humor no Ceará com o prêmio "Especial Regional". O Show Encanta Ceará está na categoria "Projeto Integrado", pois contou com o envolvimento de outras áreas da emissora.

Edições anteriores

A TV Verdes Mares esteve presente em todas as edições do Prêmio Globo de Programação com produtos e projetos. Na primeira edição do evento, a emissora ganhou o prêmio de "Melhor case de ativação comunitária" com o Show Encanta Ceará.

No segundo ano da premiação, foi finalista na categoria "Melhor Programa Especial Regional" com o Especial Humor no Ceará e na terceira edição também foi finalista nas categorias "Melhor Programa Especial Regional" e "Melhor case de ativação comunitária" com o Especial Chico Eterno e o Especial São João de Fortaleza, respectivamente.

Em 2017, a TV Verdes Mares classificou-se entre os finalistas com o Tô na Praça na categoria "Melhor case de ativação comunitária" e foi vencedora da categoria "Gestor Destaque", premiando o diretor de programação Fábio Ambrosio.