Sana começa com atrações voltadas para o público geek

Considerado o maior evento do gênero realizado no Norte e Nordeste, a segunda edição do Sana Fest 2018 levou para o Centro de Eventos admiradores da cultura pop e geek nesta sexta-feira (14). A programação que mistura atrações do universo do cinema, quadrinhos, anime e música segue até o próximo domingo (16).



A expectativa da organização é de que 50 mil visitantes passem pelo evento ao longo dos três dias. Nesta edição, a ideia é focar na cultura geek, com ainda mais atrações voltada para a tecnologia.



"Estamos trabalhando para ter o maior Sana Fest da história. Em atrações, ele já é. Mas, pela primeira vez, além de tudo que a gente costuma trazer, vamos ter artistas internacionais, não só do Japão e da Coreia como é nosso costume", resumiu o diretor do evento, Ricardo Busgaib.



O organizador destaca a vinda de nomes como Stanislav Yanevski, o Viktor Krum de Harry Potter, além das atrizes Ruth Fiona Connell e Alaina Huffman, as personagens Rowena e Abaddon de Supernatural.

Além das atrações do universo do cinema, dos quadrinhos e da música, os visitantes podem visitar cerca de 50 stands voltados para o público nerd Fabiana de Paula



No primeiro dia do evento, o público compareceu, alguns já fantasiados como personagens de animes e games - os chamados cosplays. É o caso dos namorados Bruno Duarte, 25, e Milena de Brito, 21, que se dedicaram na fantasia dos personagens do anime Black Bullet. “A gente se identifica tanto como o personagem que quer se ver nele”, resume Milena que foi abordada algumas vezes para tirar fotos.



O Sana continua no fim de semana com abertura a partir das 10 horas.