Roberto Carlos e Erasmo Carlos assistem juntos à pré-estreia de "Minha Fama de Mau"

O cantor Roberto Carlos compartilhou um momento ao lado de Erasmo Carlos na pré-estreia do filme "Minha Fama de Mau" na noite da segunda-feira (11), no Rio de Janeiro.

"Uma noite no cinema com direito a pipoca e com meu amigo @erasmocarlosbr", escreveu o rei logo depois de assistir o filme. Com estreia prevista para esta quinta-feira (14), o longa é baseado no livro homônimo e narra a trajetória de Erasmo ao lado de Roberto Carlos e Wanderléa. Os atores Chay Suede, Gabriel Leone e Malu Rodrigues são as estrelas do filme, sob a direção de Lui Farias.

Nos comentários, fãs dos dois artistas escreveram elogios aos dois e parabenizaram a amizade de anos.