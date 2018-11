Roberta Sá, Marcelo Jeneci e Chico César se apresentam em Fortaleza com concertos intimistas

Com uma proposta diferente de apresentação, com shows no pátio interno do centro cultural e interação com o público, os três artistas estarão em Fortaleza no fim de novembro e começo de dezembro. A temporada inicia com Roberta Sá, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, seguida por Marcelo Jeneci, de 7 a 9 de dezembro, e finalizando com Chico César, de 14 a 16 de dezembro. A capacidade do pátio interno da Caixa Cultural Fortaleza tem a capacidade para um público de 400 pessoas por sessão. Os shows acontecem às 20h, na sexta e no sábado, e 19h, no domingo.

Para a temporada 2018 do Palco Brasil, a Caixa Cultural Fortaleza vai funcionar em horário especial. Na sexta e no sábado, o centro cultural fecha 18h30, reabrindo às 19h. No domingo, o encerramento das atividades é às 17h30, com abertura para os shows às 18h.

O Palco Brasil, idealizado pela Maré Produções Culturais, tem o objetivo de promover concertos intimistas com artistas consagrados, permeados em memórias, casos curiosos, bastidores e músicas que marcaram a trajetória de cada um. No palco, além das canções, Roberta Sá, Marcelo Jeneci e Chico César estabelecem uma conexão com o público, que interage a cada melodia – ou a cada história partilhada.

Serviço

Música: Palco Brasil

Local: CAIXA Cultural Fortaleza - Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema

Datas:

Roberta Sá - de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2018 (sexta a domingo)

Marcelo Jeneci - de 07 a 09 de dezembro (sexta a domingo)

Chico César - de 14 a 16 de dezembro (sexta a domingo)

Horários: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

Vendas a partir do dia 29/11, para as sessões de 30/11 a 02/12, dia 06/12, para as sessões de 07 a 09/12, e dia 13/12, para as sessões de 14 a 16/12, das 10h às 20h, na bilheteria do local.