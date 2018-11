Réveillon 2019: lista traz as atrações no CE e opções de R$ 25 a R$ 7,6 mil

Forró, funk, sertanejo e música eletrônica são os ritmos presentes nas principais festas do Réveillon 2019 no Ceará. Na Capital e no Interior, nomes nacionais se apresentam em praças, clubes e restaurantes. Marília Mendonça, Xand Avião e Gusttavo Lima são alguns dos cantores que estarão em Fortaleza.

Serviços como buffet e open bar são oferecidos por boa parte dos eventos. Quem deseja curtir a passagem do ano em ambiente privado deve ficar atento aos preços que podem variar de R$ 25,00 a R$ 7,6 mil.

A dupla sertaneja Jorge e Mateus anima o réveillon no Colosso Foto: Divulgação

Colosso Réveillon 2019

Bell Marques, Jonas Esticado, Gustavo Mioto e a dupla Jorge e Mateus se apresentam na noite da virada do ano. O Colosso Lake Lounge espaço será divido em lounge, lake exclusive e mesas. Os ingressos estão sendo vendidos na loja Siriguella, DLT do shopping Iguatemi e North Shoppping. Os interessados precisam desembolsar de R$ 400 a R$ 7,6 mil. Informações no site www.reveilloncolosso.com.br.

Marília Mendonça é atração sertaneja no Marina Park Foto: Divulgação

Marina Park

Marília Mendonça, Xand Avião, Gusttavo Lima e Vintage Culture são atrações do Réveillon do Marina Park Hotel. Os interessados ainda podem participar de uma feijoada no dia 30 de dezembro. O local do evento está divido em área premium e mesas. As entradas variam entre R$400 a R$1,6 mil. Informações no número 3254.4666 ou no site www.marinapark.com.br.

O cantor da Sony Music, Marcinho, é uma das atrações do Réveillon Crocobeach Foto: Divulgação

Réveillon Crocobeach

No dia 31 de dezembro, o cantor Marcinho, Salve Simpatia, Zé da Zefa, Harlenio Santos, Dj Caio e Dj Jay Lu animam o público que for conferir a passagem do ano na Praia do Futuro. No local haverá também show pirotécnico de 8 minutos. Espaço para crianças com o palhaço Tutu. A organização informou que não faz reservas de mesas. Crianças até 14 anos pagam R$120. Já os adultos precisam desembolsar R$320. Informações no número 3521.9600 e no site www.crocobeach.com.br.

Marcos Lessa leva samba ao Ideal Clube Foto: Divulgação

Réveillon Ideal 2019

O cantor de MPB Marcos Lessa e a bateria da Unidos da Cachorra animam o público na virada do Ideal Clube. Podem participar dos eventos sócios e não sócios do clube, além de pessoas indicadas. Os valores dos ingressos variam de R$420 a R$5 mil. Informações no número 3248.5688 e no site www.idealclube.org.br.

Xand Avião leva os sucessos "Nota 10" e "Inquilina" para quem for curtir o réveillon do Golf Ville Foto: Divulgação

Réveillon no Golf Ville

Para brindar a chegada de 2019 em grande estilo, a produtora 7tons realiza o o Réveillon do Golf. Pelo terceiro ano consecutivo, o Golf Ville Resort Residence será palco dessa grande festa com shows de Henrique e Juliano, Xand Avião, Leo Santana e Ralk. Adultos pagam R$320 e crianças R$120. Informações no número 3052.9900 e no site www.reveillongolfemfortaleza.com.br.

Cantora baiana é atração de festa em Jericoacoara Foto: Divulgação

Réveillon John John Rocks Jeri 2019

De 27 a 31 de dezembro, o festival recebe artistas como Anitta, Ivete Sangalo, o duo eletrônico Goldfish, Jetlag, Dj’s Denis, Vintage Culture, Bakermat entre outros. Com duração de cinco dias, a festa deve ter open bar. Além disso, para os interessados em esticar a estadia, o DJ brasileiro de sucesso mundial Alok e a carioca Preta Gil são as principais atrações da festa extra do dia 2 de janeiro. Informações no site www.ingresse.com.

Durante o réveillon, o grupo Os Alfazemas levam brega no Floresta Bar Foto: Divulgação

Floresta Bar

Os Transcionais, Os Alfazemas e The Singles animam o público que for conferir a passagem do ano na casa. Os ingressos custam de R$288 a R$ 1,6 mil. Crianças de 0 a 8 anos não pagam. Limite de duas por acompanhante. De 9 a 12 anos têm 50% de desconto. Buffet, sushi, open bar e playground são alguns dos serviços ofertados. Informações no número 3224.3351 ou no site www.florestabar.com.br.

Restaurante italiano oferta programação com pop e rock para o réveillon Foto: Divulgação

Geppos Restaurante



Para quem gosta da cozinha contemporânea italiana, a dica e o Geppos Jardins. O espaço irá contar com a banda de pop e rock MobyDick. Para desfrutar de uma tabua de frios e espumante, o interessado deve desembolsar R$250 a cada duas pessoas. As reservas devem ser feitas no restaurante localizadas Av. Desembargador Moreira, 1011 Meireles. Informações no número 3433.1048.

Casa será decorada com temática tropical Foto: Divulgação

Réveillon do Coco Bambu

No bairro Meireles, o restaurante Coco Bambu oferece música e cenário tropical. O cantor Paulo Calado, Dj Paulo Alexandre e a banda Balanço Social se apresentam. A casa cobra R$250 por pessoa e R$125 por criança. Informações pelo número 3242-7557 ou no site www.cocobambu.com.

Gustavo Mioto é atração na virada do ano no Porto das Dunas Foto: Divulgação

Réveillon das Águas do Aquaville Resort

No Porto das Dunas, o Réveillon das Águas do Aquaville Resort promete animar o público com forró, sertanejo e música eletrônica. Gustavo Mioto, Lagosta Bronzeada, Dj Thiago Camargo e Léo Frennesy são as atrações do evento. Os participantes podem comprar ingressos de R$120 a R$4,5 mil nos espaços lounge, premium e gold. Informações no site www.aquaville.com.br e no telefone 3361-8004.

Anitta se apresenta em Fortaleza e Jericoacoara Foto: Divulgação

Réveillon no Aterro da Praia de Iracema

Realizado pela Prefeitura de Fortaleza, o evento ainda não teve a programação completa divulgada. Anitta, Bell Marques e Marília Mendonça foram alguns dos nomes anunciados. O evento acontece anualmente, de forma gratuita, no Aterro da Praia de Iracema.

Fábio Carneirinho leva o forró tradicional no Cariri Foto: Divulgação

Hotel Verdes Vales em Juazeiro do Norte



Em Juazeiro do Norte, o Verdes Vale Lazer Hotel realiza festa de réveillon com Fábio Carneirinho, Stephany Pontes, Banda Limão com Mel e o DJ Jorjão encerrando a festa que começa às 22 horas. Para participar, o desembolso é de R$ 400 por uma mesa para quatro pessoas com direito a um litro de whisky, um espumante nacional, frios e caldos, além de uma garrafa squeeze personalizada do Hotel. O ingresso individual para a pista de dança custa R$ 25 antecipado e R$ 30 na bilheteria. Mais informações no site www.hotelverdesvales.com.br.

Clube Recreativo Grangeiro

Em Crato, a principal opção de festa na passagem do ano será, mais uma vez, o Clube Recreativo Grangeiro no pé da Serra do Araripe. Ali, se revezarão no palco as Bandas Swing da Cor, Bonde Samba e Forró de Nós. O valor da mesa é R$ 150,00 apenas com direito a uma garrafa de champagne. Já o ingresso individual custa R$ 25,00 na portaria do clube. Há informações ainda que o Buet Lagarta Pintada também promoverá festa na passagem do ano.

Sítio Pinheiro

Pela segunda vez consecutiva o Sítio Pinheiro promove réveillon para os seus clientes. Localizado na estrada entre os municípios de Barbalha e Jardim e no alto da Chapada do Araripe, promete clima agradável num local acolhedor de propriedade do empresário Renato Pinheiro. As atrações serão a Banda Nanaê, Dalton e Banda, Neto Menezes e Forró com Jeito. O ingresso individual custa R$ 30,00, mas se você preferir pode comprar uma mesa para quatro pessoas ao preço de R$ 200,00 com direito a uma garrafa de champagne