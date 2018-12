Projeto Museu Orgânico em Fortaleza ganha mais duas galerias; confira espaços culturais

Com o objetivo primeiro de ampliar o diálogo com a cultura da cidade, a Prefeitura de Fortaleza lançou o Projeto Museu Orgânico que instala, nesta semana, mais duas galerias em Fortaleza. Nesta quinta-feira (20), a iniciativa chega ao Café Couture, na Praia de Iracema, e no sábado (22), a galeria será instalada no Açaí na Taipa, no bairro Pirambu, homenageando os artistas Nayra Costa e Belchior, respectivamente.

O Projeto Museu Orgânico começou em julho deste ano, como forma de fortalecer espaços que já promovem e reconhecem a cultura de Fortaleza em suas diversas linguagens. Na sua primeira etapa, o Projeto Museu Orgânico está trabalhando a linguagem musical e já inaugurou as galerias no Cantinho do Frango, Flórida Bar, Bar do Mincharia e Bar do Vaval, homenageando na ordem, os cantores Rodger Rogério, Falcão, Evaldo Gouveia e Raimundo Fagner.

Os bares-galerias do Projeto Museu Orgânico são escolhidos pela Prefeitura de Fortaleza, obedecendo o critério de distribuição espacial no território da Capital, contemplando as sete Regionais da cidade. Uma das metas do projeto é promover os espaços para que eles componham um novo roteiro turístico de Fortaleza.

Diferentes linguagens

O espaço selecionado para galeria do Museu Orgânico na linguagem "Música" recebe um painel de 3m x 1,5m, composto por 50 fotos de compositores, músicos e intérpretes de reconhecido valor artístico-cultural para a música do Ceará, como mostra da diversidade musical da cidade.

As bases para a constituição e o funcionamento do Museu Orgânico foram desenvolvidas por curadoria composta pelo jornalista Moacir Maia, coordenador de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Fortaleza; pelo arquiteto Totonho Laprovitera, da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza; pelo escritor e produtor cultural Jorge Pieiro, da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza; e pelo jornalista, compositor e escritor Flávio Paiva, autor do livro-cd "Bulbrax – Sociomorfologia Cultural de Fortaleza".

Serviço

Museu Orgânico Café Couture

Dia: 20/12

Horário: 19h

Endereço: Rua dos Tabajaras, 554 - Centro

Museu Orgânico Açaí na Taipa

Dia: 2212

Horário: 19h

Endereço: Rua José Roberto Sales, 44 - Barra do Ceará