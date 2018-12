Primeiro trailer de "Turma da Mônica - Laços" é divulgado; assista

O primeiro trailer oficial do filme "Turma da Mônica - Laços" foi divulgado nesta terça-feira (18) e traz Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Cascão (Gabriel Moreira) e Magali (Laura Rauseo) em uma aventura para encontrar o cão Floquinho. As primeiras imagens mostram o clássico arremesso do coelhinho Sansão e o plano "infálivel" desenvolvido por Cebolinha, que é capaz de unir toda a turma.

A estreia do longa está marcada para 27 de junho de 2019. Baseado na obra lançada por Vitor e Lu Cafaggi em 2013, o live-action "Turma da Mônica - Laços" é uma produção da Biônica Filmes, Quintal Digital, Latina Estudio e Mauricio de Sousa Produções, em coprodução com Paris Entretenimento e Paramount Pictures.

Veja o trailer: