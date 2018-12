Prazo para retirar os kits da Corrida Vida encerra neste sábado (15)

Com estilo de vida mais saudável, a prática de exercícios físicos e uma alimentação balanceada serviram de pilares para Francisco embarcar na onda das corridas de rua. Hoje, são três dias correndo na semana e mais seis dias para natação, além de uma mudança considerável: nada de exageros na bebida ou no cigarro, costumes que tinha anterior.

Achei e acertei que a corrida poderia mudar minha vida para melhor

Edna Nogueira, também é uma das que resolveu apostar nos percursos para ser mais saudável. Começou no ano passado e não parou mais. "Eu percebi que era impossível parar de correr. Estipulei uma meta para 2018, que era participar de dez corridas.Fecharei esse período de um ano com onze e com muitos amigos ao meu lado", conta.

Eles são alguns dos que irão participar da Corrida Vida neste domingo (16), que acontece no Centro Administrativo do Ceará, com concentração por volta das 5h e largada geral marcada para as 6h15. O circuito, com 5k m, 10km, e 15 km, que desta vez traz o lema "Vamos todos, vamos juntos", vai fechar o calendário deste tipo de evento em Fortaleza.

Os últimos kits da corrida podem ser retirados até o sábado (15), das 8h às 19h, no Mercadinho São Luiz, localizado na Avenida Santos Dumont.

Os participantes começaram a retirar os kits nesta sexta (14) e o recebimento ocorre até o sábado (15) Foto: José Leomar

Mais corredores

Além de Francisco, o aguardado é que cerca de quatro mil atletas, divididos em 12 categorias, participem do evento. O professor de Educação Física Marcos Dalmo trabalha no SESI, um dos apoiadores da corrida, e acredita que os participantes chegam todos os anos cada vez mais preparados. "Há um bom tempo as corridas têm ganho mais adeptos por aqui, tanto é que se pode ver isso no calendário extenso. Quase todos os fins de semana ocorre alguma corrida, ou seja, elas têm se difundido mais", opina.

Para Fernando Elpídio, organizador da corrida, este é um momento de fechar o ciclo do ano com chave de ouro. "É a prova que reúne o maior número de assessorias esportivas, sendo um momento com menos espírito competitivo e mais espírito de confraternizar e apoiar o outro", contou ao Diário do Nordeste.

Realizada pelo Diário do Nordeste, a Corrida Vida tem patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e do Serviço Social da Indústria (Fiec/Sesi), da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará, com apoio da Prefeitura de Fortaleza, dos Mercadinhos São Luiz, da Indaiá, das Óticas Diniz e Palmeiron.

Confira a programação da Corrida Vida:

14 e 15 de dezembro (sexta e sábado) - das 8h às 19h: Entrega de Kits ao público geral

15 de dezembro (sábado) - das 8h às 17h: Monstagens das tendas de grupos e assessorias

16 de dezembro (domingo) - 5h: Concentração dos atletas

16 de dezembro - 5h40: Alongamento e aquecimento

16 de dezembro - 6h: Largada geral

16 de dezembro - 7h: Programação cultural

16 de dezembro - 7h45: Premiação

16 de dezembro - 8h45: Encerramento das atividades