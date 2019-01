Oscar 2019: saiba quais indicados estão em cartaz no cinema ou na Netflix

Com a divulgação da lista completa dos indicados ao Oscar, muita gente se prepara para maratonar os filmes e documentários que concorrem à estatueta mais valorizada na indústria cinematográfica. Para se atualizar, o público tem pouco mais de um mês até a premiação, que acontece no dia 24 de fevereiro.

Em Fortaleza, desde o começo de janeiro é possível conferir nos cinemas* o filme Wifi-Ralph - Quebrando a Internet, indicado na categoria de Melhor Animação.

Também está em cartaz Homem-Aranha no Aranhaverso, que concorre na mesma categoria.

Outro indicado, que já conquistou os principais prêmios no Globo de Ouro (um dos "termômetros" do Oscar), é Bohemian Rhapsody, que conta a trajetória da banda Queen, com enfoque em Freddie Mercury. O filme conquistou o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme e Melhor Ator (Rami Malek), foi indicado a 5 categorias do Oscar e segue em cartaz na capital cearense.

A partir desta quinta-feira (24), os amantes da sétima arte também já poderão conferir Green Book: O Guia, indicado a 5 categorias do Oscar, e A Favorita, um dos líderes, somando dez indicações, que estreiam nos cinemas.

Um dos grandes favoritos, a produção Roma, também com dez indicações, está disponível no catálogo da Netflix e é exclusivo da plataforma. Vale citar que o filme, aclamado pela crítica, está concorrendo tanto na categoria principal de Melhor Filme, como na de Melhor Filme Estrangeiro. Também estão na Netflix The Ballad of Buster Scruggs, que disputa como Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Figurino, e End Game, concorrente como Melhor Documentário em Curta-Metragem, e que está catalogado na plataforma com o nome em português, "A Partida Final".

* Nesta matéria, foram considerados os filmes que estão/entrarão em cartaz no Shopping Iguatemi Fortaleza. Os demais cinemas ainda não divulgaram suas programações para os próximos dias. A lista semanal atualizada pode ser conferida às quinta-feiras, no Diário do Nordeste.