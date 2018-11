Nasce Rael, filho de Isis Valverde e André Resende

O pequeno Rael, filho de Isis Valverde e André Resende, nasceu na noite desta segunda-feira (19). No Instagram, a atriz recebeu comentários felizes dos fãs e amigos, que parabenizaram os dois pelo nascimento do bebê. O parto foi realizado na materninade Perinatal de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

A criança é fruto do relacionamento de cerca de três anos com o empresário e modelo André Resende, com quem se casou em junho deste ano. Isis anunciou a gravidez quando estava com quatro meses de gestação. "Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo", escreveu na época.

Segundo informações do GShow, Rael nasceu pesando 3.380kg e com 51 centímetros.