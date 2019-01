Músico Marcelo Yuka, fundador d’O Rappa, morre no Rio de Janeiro

O músico Marcelo Yuka, ex-baterista e um dos fundadores grupo O Rappa, morreu na noite desta sexta-feira (18), aos 53 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada na madrugada deste sábado (19), pelo Hospital Quinta D’or, conforme informações do portal G1.

Marcelo Yuka estava internado em estado grave com infecção generalizada. No último dia 2 de janeiro ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em 2000, o baterista ficou paraplégico após levar um tiro durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.

Natural do Rio, Marcelo Yuka era o nome artístico de Marcelo Fontes do Nascimento Viana de Santa Ana. Foi músico, compositor, ativista, político e palestrante brasileiro. Além d’O Rappa, também participou da fundação do grupo F.UR.T.O.

Entre as principais músicas escritas por Yuka n'O Rappa estão "Todo Camburão tem um Pouco de Navio Negreiro", "Me Deixa", "Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero)" e "Pescador de Ilusões".