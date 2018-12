Mostra das Artes do Grande Bom Jardim acontece neste sábado (8)

O evento “II Mostra das Artes do Grande Bom Jardim: Cultura da Gente” apresenta um repertório variado de grupos artísticos da região do Grande Bom Jardim, periferia de Fortaleza. A atividade acontece no sábado, dia 8/12, no Cineteatro São Luiz, às 14h.

Por meio de manifestações artísticas diversas como toque de senzala, forró pé de serra, cultura reggae, esquetes teatrais, fotografia, performances de dança e produtos audiovisuais, a iniciativa demonstra a potência criativa que caracteriza o território.

A estética é marcada na busca por ampliação da cidadania por meio da arte e traduzida em giros, poemas, vídeos, batuques e interpretações da existência. Um conjunto de atores sociais que elaboram a experiência humana sobre o bairro.

Serviço

II Mostra das Artes do Grande Bom Jardim

Local: Palco do Cineteatro São Luis

Dia 8/12 - 14h

Entrada: Gratuita