Mbappé e Cavani dançam ao som de Wesley Safadão durante festa de Neymar Jr.

Em uma noite luxuosa para comemorar o aniversário de 27 anos de Neymar Jr., jogadores famosos cantaram e dançaram músicas brasileiras, entre eles os astros Edinson Cavani e Kylian Mbappé, companheiros do craque brasileiro no PSG, da França. No Instagram de David Brazil, que também está no ciclo de amigos do jogador, é possível ver alguns do momento da festa.

Mbappé foi um dos que subiu ao palco para dançar "Parado no Bailão", música de funk cantada por Wesley Safadão durante o aniversário. Junto dele também estavam Daniel Alves, Neymar e Gabriel Medina. Nos comentários da postagens, fãs comentaram sobre a desenvoltura do francês. "Respeita o Funk, BB", escreveu David na legenda.

Enquanto isso, Cavani também se divertiu durante o evento. Em outro vídeo, é possível ver o uruguaio arriscando passos de forró ao som da música "Amor da Sua Vida", lançada por Felipe Araújo. Além de Safadão, outra artista brasileira que apareceu no evento foi Marília Mendonça, após homenagem feita pela mãe de Neymar. Veja vídeo dos jogadores: