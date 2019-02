Aniversário de Neymar em Paris reúne celebridades e tem apresentação surpresa de Marília Mendonça

Com direito a uma apresentação surpresa da cantora sertaneja Marília Mendonça, Neymar Jr. reuniu amigos e familiares para comemorar o seu aniversário de 27 anos, na noite desta segunda-feira (4), em um hotel de Paris, na França. O tema escolhido para a festa foi a cor vermelha.

A cantora entrou cantando 'Parabéns a Você', mas o jogador demorou a parceber o que estava acontecendo no momento, indo às lágrimas ao reconhecer Marília. Neymar não sabia da presença da sertaneja pois ela foi convidada por Nadine Gonçalves, mãe do atacante.

A sertaneja está na Europa para sua primeira turnê pelo continente, que passou por Inglaterra, Holanda, Alemanha e Portugal na última semana.

Dentre os convidados estavam grandes nomes do futebol, da música e diversas celebridades como Gabriel Medina, Nego do Borel, Izabel Goulart e Daniel Aves, além de Wesley Safadão, umas das atrações musicais da noite.

Usando muletas e muito emocionado, Neymar agradeceu a presença de todos os convidados e brincou dizendo que queria de presente um metatarso novo.

O atacante do Paris Saint-Germian se recupera de uma lesão no quinto metatarso do pé direito e deve ficar 10 semanas fora dos gramados para tratamento.

"É difícil ficar longe dos gramados mas com vocês eu vou me sentir muito melhor, obrigado por tudo", concluiu ao som de gritos de "o melhor do mundo", repetido pelos convidados.