Mauricio de Sousa fala dos novos projetos da Turma da Mônica

Em tempos analógicos, ou seja, até a metade da década de 1990, ler uma revistinha da Turma da Mônica foi um hábito consagrado por várias gerações no Brasil. A turma das histórias em quadrinhos (HQs) criada por Mauricio de Sousa (83) se faz presente no imaginário de crianças e adultos até hoje, adaptada aos meios digitais e ainda relevante para o leitor brasileiro – mesmo com toda a vastidão de conteúdos publicados na Internet.

“Hoje a turma está distribuída para diversos países, traduzida para diversos idiomas. E com um sucesso permanente. Nem diminuindo, nem crescendo, mas ‘permanente’. E há muitos anos a gente vende mais revista do que qualquer personagem estrangeiro. Isso é um medalhão no meu peito”, admite Mauricio de Sousa, em entrevista ao Sistema Verdes Mares. Ele esteve de passagem por Fortaleza no último sábado (9), e participou do encontro do projeto Escola Parceira da Leitura, voltado a profissionais e agentes de educação.

O quadrinista ainda trouxe na bagagem “Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica” (ou “MMMMM”, da Ed. Melhoramentos, 2018), edição lançada em meados do ano passado. A revista registra uma parceria inédita ao lado do também veterano Ziraldo (criador do Menino Maluquinho), amarrada pelo texto de Manuel Filho.

“O Manuel é um grande escritor que ajudou a juntar os personagens. Leiam, está uma delícia. É o velho estilo do Ziraldo, com o velho estilo do Mauricio”, sugere o autor da Turma da Mônica.

Entre responder à equipe de reportagem e atender pedidos de autógrafos dos funcionários de um hotel cinco estrelas onde estava hospedado na Beira Mar, Mauricio chama atenção pela leveza, a voz mansa e o andar curvado, reflexo da idade. Um jeito de “avô” e de quem, de fato, tratou de contar histórias para diversas gerações que vieram depois dele.

Autógrafos

Caneta na mão, o artista autografa, com naturalidade, pra todos que lhe abordam. Desenha o Bidu, o cachorrinho azul e veterano das páginas da Turma da Mônica, e preenche cada balãozinho dos desenhos com uma fala carinhosa endereçada aos fãs. “Se acontece uma coisa na minha história, são os pedidos. Você ouve o que as pessoas sentem com os personagens e falam a respeito, adoro essa democracia”, observa Mauricio, sobre a popularidade.

Indagado se a interação via redes sociais lhe agrada, ele se diz adaptado ao diálogo e recorda que, no início da carreira, quando foi repórter policial, se habituou à comunicação rápida e simplificada. “Gosto muito dessa comunicação instantânea, e real, que às vezes até me encosta na parede. As pessoas dizem ‘por que você não fez isso, ou aquilo?’. E digo ok, eu respeito muito o nosso público”, revela.

Milena

No mês passado, 2019 começou para Mauricio de Sousa com a chegada de “Milena” às histórias da Turma da Mônica. Negra, a personagem surge em meio às questões contemporâneas de representatividade racial e, segundo o autor, vem para ser protagonista das revistas.

“A Milena permitiu que a gente ampliasse o nosso elenco de personagens negros. Já teve o Pelé, o Pelezinho, o Ronaldinho Gaúcho, mas esses eram de grandes personalidades. Mas, criado pra ser protagonista, a Milena é a primeira. Antes teve o Jeremias também, mas ele nunca foi protagonista”, observa o criador.

Antigo no enredo da Turma da Mônica, Jeremias teve seu traço reinterpretado por Jefferson Costa, em uma edição da série adulta Graphic MSP, lançada há um ano. Na história escrita por Rafael Calça, intitulada “Jeremias: Pele”, o personagem sofre racismo e leva o imaginário da Turma da Mônica, normalmente tão “puro” e conservador, a um dos embates mais complexos da formação do povo brasileiro.

Numa pegada mais “light”, Milena deve dividir espaço com as clássicas Mônica e Magali, além de Marina – outra personagem contemporânea da trupe de Mauricio de Sousa. Filha de uma veterinária, a menina negra se envolve com apreço pelos bichos e, tocando em outra questão social, deve se movimentar em benefício de animais abandonados.

Milena virou personagem das HQs da Turma da Mônica desde o mês passado Criado na década de 1960, Jeremias sempre foi coadjuvante no enredo da turma Jeremias segundo o traço do desenhista Jefferson Costa, feito para série "Graphic Novel MSP" Pelé, o rei do futebol, também virou personagem de Maurício de Sousa, como o "Pelezinho" Outro craque do futebol, Ronaldinho Gaúcho foi desenhado para edições especiais das HQs

5 curiosidades sobre Mauricio de Sousa

1. Mauricio contabiliza mais de 400 personagens criados desde o início da carreira como desenhista.

2. O primeiro personagem foi o Capitão Picolé, um super herói feito “com um desenho bem tosco”, observa o autor.

3. Com apenas oito anos de idade, Mauricio de Sousa já sabia o que queria ser quando crescer: desenhista de HQs.

4. O criador da Turma da Mônica sempre fala com carinho de sua experiência como repórter policial no jornal Folha da Manhã (atual Folha de São Paulo), na década de 1950

5. Mauricio hoje tem um projeto voltado à adaptação dos filhos de imigrantes brasileiros nas escolas japonesas