Maisa é oficialmente a adolescente mais seguida do mundo no Instagram

Maisa Silva, 17, conseguiu tornar-se a adolescente mais seguida do mundo no Instagram, ultrapassando a atriz Millie Bobby Brown, que participa da série da Netflix "Stranger Things" e era a jovem mais seguida, até então.

A brasileira, que já fazia grande sucesso no Twitter, chegou aos 18,3 milhões de seguidores com seu perfil no Instagram. Ela recebeu a notícia neste sábado (15) e compartilhou a novidade pela rede.

e eu virei a adolescente mais seguida no mundo no Instagram.



gente????

não to acreditando, do Brasil para o mundo né amores? from Brazil to the world Ne loves? de Brasil para el mundo né mis amores?



TO MUITO CHOCADA PORÉM GRATA

Thank u

Obrigada

Gracias

Merci pic.twitter.com/KhGdr5xdIy — +a (@maisasilva) 15 de dezembro de 2018

"Gente eu virei a adolescente mais seguida do mundo aqui no Instagram. Que.", postou, surpresa. Maisa está na TV desde os 3 anos de idade e se prepara para estrear, em breve, no filme "Cinderela Pop".